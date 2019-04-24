Чому німіють руки вночі

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Німіє рука
Німіє рука / pixabay.com

Іноді пацієнти з онімінням рук лікуються роками, а поліпшення все немає і немає. Що ж робити? Спочатку потрібно встановити правильний діагноз.

Якщо симптоми виникають вночі або при постійній роботі з однаковим положенням кисті, велика ймовірність, що це тунельний синдром, розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська.

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Нерви йдуть в каналах, які утворені зв'язками, сухожиллями, м'язами, кістками. Ці канали можуть бути від народження вузькими. Також можуть й інші причини: ендокринні захворювання (гіпотиреоз, цукровий діабет), гормональні зміни (вагітність), проблеми з суглобами (ревматоїдний артрит), травми, додаткові кісткові утворення.

Розвитку тунельних синдромів спричиняють повторювальні рухи (в'язання, друкування на комп'ютері і робота з мишею, письмо, водіння автомобіля).

Тунельний синдром може виникати через письмо
Тунельний синдром може виникати через письмо

Чому симптоми виникають вночі? Вночі ми не контролюємо позу, якщо рука довго перебуває в положенні, коли створюються умови для здавлення нерва, ми прокидаємося з мурашками і онімінням.

Зазвичай пацієнти добре визначають порушення чутливості:

  • при ураженні серединного нерва німіють великий, вказівний, середній пальці і половина безіменного;
  • здавлення ліктьового нерва призводить до оніміння мізинця і половини безіменного пальця;
  • при компресії променевого нерва німіє тильна поверхня кисті;

Крім оніміння можуть спостерігатися болі в руці, переважно в кисті, поколювання в пальцях, а також дискомфорт в руці, важкість виконанні дрібних рухів.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування
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