Чому нобелівський лауреат підтримав ідею походження коронавірусу з лабораторії: розбір фейку

У мережі поширили черговий фейк про штучне походження коронавірусу. Мовляв, китайські науковці недогледіли і випадково випустили його з лабораторії на "волю". Такі чутки підтримав нобелівський лавреат — вірусолог Люк Монтаньє. Чому важливо розуміти походження таких чуток та не вірити їм – пояснюємо далі.

Аналіз та чому лауреат Нобелівської премії підтримав чутки про лабораторне походження коронавірусного збудника опублікував "По той бік новин".

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Що треба знати про професора Люка Монтаньє

Цікаво, що в 2008 році Люк Монтаньє отримав премію за відкриття вірусу імунодефіциту людини. Втім, професор Монтаньє не вперше робить безпідставні заяви. Ще до отримання Нобелівської премії в 2008 році він висловлювався на підтримку суперечливої теорії про "пам'ять води". Якби ця теорія була доведена, вона пояснила б принцип гомеопатії.

У 2017 році Люк Монтаньє без жодних доказів заявив, що вакцини "поступово отруюють все населення". Його слова засудили 106 науковців:

Ми не можемо прийняти, що один з наших колег використовує свою Нобелівську премію для поширення повідомлень, небезпечних для здоров'я,

– йшлося в зверненні дослідників.



Вчені спекулюють на темі виникнення коронавірусу / Фото Pixabay

Що трапилося і звідки пішов фейк?

Монтаньє робить свої "заяви" на підставі дослідження, опублікованого математиком Жаном-Клодом Пересом. Професор Монтаньє стверджує, що SARS-CoV-2 містить "послідовності ще одного вірусу — а саме вірусу імунодефіциту".

За його словами, само собою це не могло статися — для цього потрібне було втручання людини. Саме так, на його думку, і відбулося — в китайській лабораторії міста Вухань розробляли вакцину проти СНІДу. Під час експериментів із нею виник коронавірус. Через недбалість науковців він потрапив у зовнішній світ.

Монтаньє додає, що "група індійських дослідників намагалася опублікувати аналіз" такого ж типу, але його було вилучено "під величезним тиском".

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Чому це неправда?

Дослідження індійських біоматематиків, на яких посилається професор, були опубліковані на сайті bioRxiv. Там дійсно розміщують наукові звіти. Але специфіка ресурсу така, що тексти не рецензуються. А тому їх не можна розглядати як переконливі або остаточно доведені.

Інші науковці розкритикували індійських дослідників. При чому настільки, що автори власноруч вилучили свій текст.

Важливо! Автори статті Nature вказують, що SARS-CoV-2 з'явився не в результаті лабораторних маніпуляцій. Якби була проведена генетична маніпуляція, для цього швидше за все використали б одну з кількох реверсно-генетичних систем, доступних для бетакоронавірусів. Однак генетичні дані безпомилково вказують, що SARS-CoV-2 не походить від жодної раніше використовуваної вірусної системи".

Геномний аналіз показав, що SARS-CoV-2 пов'язаний з вірусами, подібними до тих, що є в кажанів. Це не означає, що люди заразилися саме від цих тварин. Можливі проміжні джерела інфікування, але вони поки що не встановлені. Хай там як, наукова спільнота наголошує саме на природному походженні вірусу.

Використовуючи програму MegaBLAST від Національного інституту охорони здоров'я (NIH), математик Філіп Лакуд зробив висновок про відсутність послідовності ВІЛ-1 у SARS-CoV-2. Він закликає не вірити йому на слово, а перевірити самостійно. Як це зробити він докладно пояснює на сайті European Scientist — майданчику для наукових дискусій.

Отож, деколи навіть поважні науковці, спекулюючи своєю Нобелівською відзнакою, поширюють нісенітниці про пам'ять води, гомеопатію, штучність вірусу або те, що вакцини вбивають.

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