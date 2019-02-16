Чому нудить: лікар назвала основні причини

Не завжди шлунково-кишкові захворювання є причиною нудоти, попри безпосередню участь шлунку.

Лікар-гастроентеролог Медичного центру "Медікавер", кандидат медичних наук Христина Квіт для Здоров'я 24 розповіла про основні причини нудоти.

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Нудота може виникати через:

• хвороби та патології головного мозку;

• захворювання нервової системи, вестибулярного апарату (органу, що відповідає за рівновагу);

• ендокринні порушення – переддіабет, цукровий діабет, патології наднирників, гіпотиреоз;

• зміни у серцево-судинній системі – коливання артеріального тиску, артеріальна гіпертензія;

• фізіологічні процеси – вагітність;



Вагітність може спричинити нудоту



• приймання певних лікарських препаратів (засоби, що застосовуються у хіміотерапії);

• харчові токсикоінфекції, кишкові інфекції, вірусні захворювання та стани, що супроводжуються сильною інтоксикацією (грип, гострі вірусні захворювання), гіпертермія (висока температура);

• алергічні стани.

• захворювання шлунку – гастрит, гастродуоденіт (запалення шлунку та дванадцятипалої кишки), дуоденогастральний рефлюкс (закиду вмісту дванадцятипалої кишки у шлунок), невчасна робота жовчовивідних шляхів та жовчного міхура (частий викид жовчі або занадто повільний), жовчнокам'яна хвороба, панкреатит (запалення підшлункової залози), гельмінтоз, кишкові інфекції, харчові отруєння, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (закиду вмісту шлунка у стравохід).



Нудота часто супроводжується важливою патологією як функціональна диспепсія.

Функціональна диспепсія – що це? Це стан, коли немає жодної анатомічної чи органічної патології, проте робота шлунково-кишкового тракту порушена на рівні фізіології. Тобто є розбалансування в імпульсах, які надходять від шлунку без важливої на то причини, що супроводжується симптоматикою нудоти.

Нудота виникає через бажання організму позбутися від чогось, що є для нього агресивним.до прикладу, при дуоденогастральному рефлюксі у шлунок потрапляє жовч, а вона є агресором саме для нього, відтак, її потрапляння не передбачене фізіологічно.

Лікар-гастроентеролог Христина Квіт “Шлунок намагається подати сигнал, що від неї (агресивної їжі – 24) потрібно звільнитись, що відчувається як нудота. При багатьох захворюваннях шлунково-кишкового тракту немає безпосереднього впливу чинника на слизову шлунку, як наприклад, при харчових отруєннях, кишкових інфекціях, коли збудник циркулює в крові, проте, нудота також виникає, оскільки цей стан інтоксикації ідентифікується, як необхідність викинути загрозу і реалізується через напади нудоти або блювоти”.

При таких захворюваннях, як жовчнокам’яна хвороба, гепатити та дисфункція жовчовидільних шляхів нудота може виникати через застій у ділянці дванадцятипалої кишки з наступним періодичним закидом вмісту у шлунок.



Нудота: основні причини

Все тому, що часто ці хвороби спричиняють неперетравлення певних компонентів їжі – жирів, що спричиняє процес застою на рівні, де ці компоненти повинні перетравитись. У цьому випадку нудота – це пряма ознака розбалансування тонусу, оскільки процес травлення зупиняється, що провокує посилення імпульсів у цій ділянці для прискорення евакуації їжі та, як наслідок, дисбаланс між шлунком та дванадцятипалою кишкою, що відчувається як нудота.

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