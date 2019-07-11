Чому одночасне вживання кальцію та вітаміну D може зруйнувати ваше здоров'я
Вітамін D та кальцій часто призначаються літнім людям, і саме цій категорії пацієнтів особливо ризиковано приймати такі добавки одночасно, адже в літньому віці підвищений ризик розвитку інсульту та хвороб серця.
Дослідники вважають, що спільне вживання цих мікроелементів сприяє утворенню в судинах небезпечних для нормальної роботи кровоносної системи атеросклеротичних бляшок. Вживання вітаміну D і кальцію одночасно підвищує ризик розвитку інсульту на 17%. Про це повідомляє журнал Annals of Internal Medicine.
Читайте також: Чи варто боятися "хімії" в таблетках
За даними видання, дослідниками були проведені 227 клінічних випробувань, в яких взяло участь понад 500 тисяч осіб. Вчені вивчали вплив на організм та здоров'я людей 16 різних біодобавок, а також восьми варіантів зміни раціону харчування.
Що показали результати дослідження?
- жирні кислоти омега-3, що містяться в риб'ячому жирі, мають здатність знижувати ризик серцевих нападів та ішемічної хвороби серця
- фолієва кислота знижує ризик інсульту
- одночасне вживання кальцію і вітаміну D підвищує ймовірність інсульту на 17%.
Поєднання кальцію та вітаміну D підвищує ризик інсульту
Також вчені наголошують на тому, що пацієнтам не варто рекомендувати харчові добавки без вагомої причини.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.