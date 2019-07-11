Чому одночасне вживання кальцію та вітаміну D може зруйнувати ваше здоров'я

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Інсульт у літніх людей
Інсульт у літніх людей / Medical News Today

Вітамін D та кальцій часто призначаються літнім людям, і саме цій категорії пацієнтів особливо ризиковано приймати такі добавки одночасно, адже в літньому віці підвищений ризик розвитку інсульту та хвороб серця.

Дослідники вважають, що спільне вживання цих мікроелементів сприяє утворенню в судинах небезпечних для нормальної роботи кровоносної системи атеросклеротичних бляшок. Вживання вітаміну D і кальцію одночасно підвищує ризик розвитку інсульту на 17%. Про це повідомляє журнал Annals of Internal Medicine

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За даними видання, дослідниками були проведені 227 клінічних випробувань, в яких взяло участь понад 500 тисяч осіб. Вчені вивчали вплив на організм та здоров'я людей 16 різних біодобавок, а також восьми варіантів зміни раціону харчування.

Що показали результати дослідження?

  • жирні кислоти омега-3, що містяться в риб'ячому жирі, мають здатність знижувати ризик серцевих нападів та ішемічної хвороби серця
  • фолієва кислота знижує ризик інсульту
  • одночасне вживання кальцію і вітаміну D підвищує ймовірність інсульту на 17%.

Ризики інсульту
Поєднання кальцію та вітаміну D підвищує ризик інсульту

Варто зазначити, що окреме вживання вітаміну D та кальцію не впливають на здоров'я серцево-судинної системи.

Також вчені наголошують на тому, що пацієнтам не варто рекомендувати харчові добавки без вагомої причини. 

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Лікування Здорове життя Ліки Серцево-судинні захворювання
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