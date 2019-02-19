Чому оральний секс має бути захищений: 6 інфекційних причин

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Які хвороби передаються через оральний секс
Які хвороби передаються через оральний секс / pixabay.com

При оральному сексі існує високий ризик заразитися більшістю інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом.

Більшість людей вважають оральний секс безпечним, але це не так. Під час такого зв'язку існує менший ризик заразитися статевими інфекціями, ніж під час вагінального чи анального сексу, але все ж є така вірогідність.

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При оральному сексі можна заразитися такими статевими захворюваннями:

  1. Сифіліс; 
  2. Гонорея; 
  3. Хламідіоз;
  4. Герпес;
  5. Вірус папіломи 
  6. Гепатит

Існують задокументовані випадки зараження ВІЛ, але тільки від вагіни до рота. Можливість передачі від пеніса досліджується.

Оральний секс
Які хвороби передаються під час орального сексу

Особливо небезпечно займатися оральним сексом, якщо в роті є рани, ясна, які кровоточать або виразки. Віруси та бактерії через сперму або вагінальні виділення можуть проникати в ділянки ротової порожнини, які кровоточать. 

Як захистити себе від інфекцій при оральному сексі?

При оральному сексі слід використовувати презерватив або ж латексну серветку для жіночих статевих органів.

Уникайте оральних контактів у випадку якщо на геніталіях партнера є:

  1. Висипання; 
  2. Ранки,
  3. Нариви;
  4. Виразки;
  5. При менструаціях та інших виділеннях з піхви.

Також постійний сексуальний партнер значно зменшує ризик зараження статевими інфекціями. 

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Теги: Здоров'я Інфекція Здорове життя ВІЛ Секс
Джерело: Здоров'я 24
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