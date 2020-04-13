Чому пацієнти, які одужали, повторно заражаються коронавірусом: розслідування ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що буде розслідувати інциденти повторного зараження Covid-19, виявлені у жителів Південної Кореї.

ВООЗ розслідує ситуацію з пацієнтами, у яких спочатку був негативний тест на коронавірус, а через добу повторний аналіз дав знову позитивний результат. Про розслідування ВООЗ повідомив науковий журнал Science alert.

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Нам відомі повідомлення про людей, у яких був негативний результат тесту на COVID-19 за допомогою ПЛР (Полімеразна ланцюгова реакція), а потім через кілька днів знову позитивний,

– заявив представник ВООЗ.

Таке розслідування необхідне, адже наразі вважають, що люди, які перенесли коронавірус, отримують щось на зразок імунітету і є захищеними від повторного зараження.

Втім, якщо з'ясують, що це не так, стратегія боротьби з COVID-19 потребуватиме зміни.

Реактивація вірусу

Наразі згідно з рекомендаціями ВООЗ, для того щоб зарахувати пацієнта до числа тих, що одужали від COVID-19, їм слід двічі отримати тест на вірус з негативним результатом. Зокрема, аналізи повинні бути виконані з інтервалом не менше 24 годин, і лиш тоді пацієнта можуть виписати з лікарні.

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В Південній Кореї пацієнти отримали перший тест негативний результат на наявність коронавірусної інфекції. Однак, наступний аналіз знову засвідчив позитивний результат – наявність вірусу в організмі.

Директор Корейського центру з контролю і профілактики захворювань Чжон Юн Кен припустив, що в даних випадках може мати місце не повторне інфікування пацієнтів, а "реактивація" вірусу.

Важливо! COVID-19 може залишатися прихованим у певних клітинах організму і знову атакувати органи дихання, після того, як знову активується. Це й вважають реактивацією вірусу.



ВООЗ оголосило розслідування повторних випадків зараження COVID-19 / Фото Unsplash

Розслідування ВООЗ

ВООЗ планує почати з перевірки даних про реактивацію вірусу у корейських пацієнтів.

Важливо переконатися, що при зборі зразків для тестування у підозрюваних пацієнтів, всі процедури дотримувалися належним чином,

– заявив представник ВООЗ.

За даними ВООЗ, поточні дослідження свідчать, що у пацієнтів з легкою формою COVID-19 спостерігається період близько двох тижнів між появою симптомів і клінічним одужанням.

Але у випадку з корейськими "повторно зараженими" невідомо, чому ці пацієнти отримали повторний позитивний результат після того, як начебто одужали від COVID-19.

Експерт з інфекційних захворювань, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, доктор Ентоні Фаучі вважає, що люди, які одужують від COVID-19, дійсно захищені від повторного зараження.

В їх організмі виробляються антитіла, які, ймовірно, можуть боротися з коронавірусом.

Однак, як довго триває такий захист наразі невідомо.

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