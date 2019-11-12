Чому після колготок чухається шкіра на ногах та як цього уникнути
Свербіж та лущення шкіри під колготками – часте явище, проте до лікаря з цією проблемою звертаються вкрай рідко. Переважно ця проблема турбує взимку, коли доводиться зігріватись усіма доступними методами.
Звісно, ця проблема частково спровокована тертям колготок об шкіру, однак ця проблема безпосередньо пов'язана з її сухістю, розповідає лікарка-дерматолог Дана Євграфова.
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Сухість шкіри на ногах може виникнути через недостатню кількість води в організмі, порушення функції щитоподібної залози, вікові та гормональні зміни (враховуючи вагітність), відвідування басейну, зловживання гарячими ваннами та таблетками для схуднення, а також ультрафіолетове опромінення.
Що робити, якщо взимку чухаються ноги після колготок
Що робити, аби після колготок не чухалась шкіра
- Приймайте лише теплий душ або ванну. Сухе повітря, мило та гаряча вода можуть виснажувати шкіру та ще більше сушити її.
- Застосовуйте м'які очисні засоби та масла для купання.
- Після ванних процедур не тріть шкіру рушником – краще легенько промочіть її насухо.
- Користуйтеся зволожувальними кремами та мазями, чудово підходить молочко з сечовиною. Застосовуйте зволожувальний засіб, коли ваша шкіра ще мокра – це допоможе втримати вологу в шкірному бар'єрі.
- Якщо ви не можете подолати проблему самостійно – зверніться до фахівця.
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