Чому після колготок чухається шкіра на ногах та як цього уникнути

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Свербіж після колготок
Свербіж після колготок / bracatus

Свербіж та лущення шкіри під колготками – часте явище, проте до лікаря з цією проблемою звертаються вкрай рідко. Переважно ця проблема турбує взимку, коли доводиться зігріватись усіма доступними методами.

Звісно, ця проблема частково спровокована тертям колготок об шкіру, однак ця проблема безпосередньо пов'язана з її сухістю, розповідає лікарка-дерматолог Дана Євграфова.

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Сухість шкіри на ногах може виникнути через недостатню кількість води в організмі, порушення функції щитоподібної залози, вікові та гормональні зміни (враховуючи вагітність), відвідування басейну, зловживання гарячими ваннами та таблетками для схуднення, а також ультрафіолетове опромінення.


Що робити, якщо взимку чухаються ноги після колготок

Що робити, аби після колготок не чухалась шкіра

  • Приймайте лише теплий душ або ванну. Сухе повітря, мило та гаряча вода можуть виснажувати шкіру та ще більше сушити її. 
  • Застосовуйте м'які очисні засоби та масла для купання.
  • Після ванних процедур не тріть шкіру рушником – краще легенько промочіть її насухо.
  • Користуйтеся зволожувальними кремами та мазями, чудово підходить молочко з сечовиною. Застосовуйте зволожувальний засіб, коли ваша шкіра ще мокра – це допоможе втримати вологу в шкірному бар'єрі.
  • Якщо ви не можете подолати проблему самостійно – зверніться до фахівця.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Профілактика захворювань Дерматологія
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