Чому після колготок чухається шкіра на ногах та як цього уникнути

Свербіж та лущення шкіри під колготками – часте явище, проте до лікаря з цією проблемою звертаються вкрай рідко. Переважно ця проблема турбує взимку, коли доводиться зігріватись усіма доступними методами.

Звісно, ця проблема частково спровокована тертям колготок об шкіру, однак ця проблема безпосередньо пов'язана з її сухістю, розповідає лікарка-дерматолог Дана Євграфова.

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Сухість шкіри на ногах може виникнути через недостатню кількість води в організмі, порушення функції щитоподібної залози, вікові та гормональні зміни (враховуючи вагітність), відвідування басейну, зловживання гарячими ваннами та таблетками для схуднення, а також ультрафіолетове опромінення.



Що робити, якщо взимку чухаються ноги після колготок

Що робити, аби після колготок не чухалась шкіра

Приймайте лише теплий душ або ванну. Сухе повітря, мило та гаряча вода можуть виснажувати шкіру та ще більше сушити її.

Застосовуйте м'які очисні засоби та масла для купання.

Після ванних процедур не тріть шкіру рушником – краще легенько промочіть її насухо.

Користуйтеся зволожувальними кремами та мазями, чудово підходить молочко з сечовиною. Застосовуйте зволожувальний засіб, коли ваша шкіра ще мокра – це допоможе втримати вологу в шкірному бар'єрі.

Якщо ви не можете подолати проблему самостійно – зверніться до фахівця.

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