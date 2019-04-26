Чому погіршується пам'ять: найпоширеніші причини

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Погіршення пам'яті: чому виникає
Погіршення пам'яті: чому виникає / pixabay.com

Пам'ять може погіршуватися не тільки через старість або травми, а й може бути симптомом різних захворювань.

Чому виникають проблеми з пам'яттю пояснив психотерапевт Сергій Кистенів.

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1. Забудькуватість зустрічається при зниженні функції щитоподібної залози. Що робити? В такому випадку потрібно обов'язково здати аналіз ТТГ. Висновки про функціювання щитоподібної залози, зроблені тільки за результатами УЗД – це груба помилка.

2. Вагітність. "Мамнезія" знайома багатьом майбутнім мамам. Вони відзначають неуважність: не можуть згадати, куди поклали ту чи іншу річ. Це нормальний фізіологічний процес.

3. Депресія. Класична депресивна тріада включає: зниження настрою, моторної функції (рухової) і індикаторна (уповільнене мислення) загальмованість. Саме індикаторна загальмованість нагадує "зниження" пам'яті.  Що робити? Для скринінгу депресії пройдіть опитування Бека або шкалу HADS.

Вагітність негативно впливає на пам'ять
Вагітність негативно впливає на пам'ять

4. Дефіцит Вітаміну В12. Це часта причина помилкової деменції у літніх. З віком може порушуватися засвоєння вітаміну B12, що надходить з їжею, внаслідок зниженої секреції шлункового тракту. Що робити? Необхідно здати аналіз крові і перевірити рівень вітаміну В12.

5. Нормотензивна гідроцефалія – ​​синдром, який характеризується порушенням пам'яті, порушенням ходьби і нетриманням сечі. Починається різко і швидко прогресує. Що робити? При підозрі – термінова консультація нейрохірурга.

 
Деменція – що це?
Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку. Частота деменції зростає з віком. В Україні на деменцію страждають 63 тисячі людей, щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб.

Чому виникає деменція:

  • Алкоголь. Тривале вживання алкоголю має токсичний вплив на мозок, а також призводить до ураження печінки і виникнення печінкової енцефалопатії.
  • Хвороба Альцгеймера. На ранній стадії симптоми деменції можуть бути мінімальними, але в міру того, як хвороба має все більший вплив на мозок, симптоми погіршуються. Що робити? Якщо пацієнт старший 60 років, і скаржиться "на пам'ять" – потрібно зробити МРТ головного мозку (особливо звернути увагу на гіпокамп).
  • Судинна деменція. Порушення пам'яті викликане судинними катастрофами. Вони можуть бути одиничними і великими (інсульт) або множинними (мікроінсульт). Що робити? Обов'язковий контроль артеріального тиску, профілактика і усунення факторів ризику виникнення нових катастроф.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Мозок Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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