Чому похмілля посилюється з віком

В юності організм здатен протистояти більшості поганих чинників, проте з віком ця властивість втрачається.

Хоч алкоголь впливає на всіх, найбільше він шкодить літнім людям, повідомляє Healthline.

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Теломери (ділянки ДНК в хромосомах, які захищають наші генетичні дані) скорочуються з віком. І це одна з основних причин, чому людина з часом стає вразливішою до хвороб та інших стресових факторів.

Теломери скорочуються щоразу, коли діляться клітини. З часом вони досягають критичної точки, стаючи настільки короткими, що клітина вже не може ділитися, тим самим позбавляючи організм захисних і регенеративних переваг,

– сказав психотерапевт Брук Спроул.

Саме через це людина не може прийти в норму після алкогольних напоїв так швидко, як у 20 років.

Окрім того, алкоголь впливає на рецептори мозку, які впливають на нейротрансмітери (координацію простих і складних навичок, а також фізичного та емоційного балансу).

Пам'ятайте, що попри усі "корисні властивості" спиртного, в першу чергу це отрута для нашого організму.

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