Чому поколює в грудях: причини

Болі в грудній клітині можуть тривати кілька секунд, а можуть тривати кілька годин. Характер неприємних відчуттів може бути різним: колючим, пронизливим, тощо.

В одних пацієнтів біль за грудною клітиною виникає при фізичному і емоційному навантаженні. Інші люди відчувають страждають від періодично виникають поколювань в області серця.

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Кардіолог Юрій Кремньов зазначає, що серцеві болі найчастіше тиснуть, пекучі, зазвичай виникають не в спокої, а при навантаженні.

Якщо симптоми виникають вночі або в спокої – це може свідчити про атеросклероз в коронарних судинах, пише 24apteka.

Поколювання у грудній клітині нехарактерні для патологій серця, тому варто звернутися до терапевта або невролога. Все тому, що це може бути пов’язано з остеохондрозом, корінцевим синдромом, патологією суглобів грудинно-ключичного зчленування, запальними процесами.

Біль в лівій половині грудної клітини переважно не має стосунку безпосередньо до болю в серці.



Біль у грудній клітині

Лікар пояснює, що серцевий біль – біль за грудиною клітиною.

Якщо говорити про біль у в лівій половині грудної клітини, найбільш частою причиною неврологічного характеру є невроз. Людина у стані психоемоційних проблем відчуває неприємні відчуття, причиною яких вона вважає проблеми з серцем. Друга найпоширеніша причина болі за грудиною – міжреберна невралгія.

Міжреберна невралгія – що це? Це больовий синдром, що виникає при запаленні, подразненні або здавлюванні міжреберних нервів

Також причиною болю може бути артроз суглобів ребер і грудини, набагато рідше – прояв остеохондрозу.

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