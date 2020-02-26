Чому Pornhub звинувачують у пропаганді насилля

Pornhub – найпопулярніший сайт з порнографічним контентом. Втім, деякі відео та фотоматеріали опиняються там не з доброї волі учасників. Деякі з них – такі собі послання від колишніх партнерів, а деякі – справжні історії зґвалтування, зафіксовані на камеру.

Проблема полягає в тому, що Pornhub це не контролює та зовсім не спішить видаляти контент, навіть якщо звертається потерпіла сторона.

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У 2015 році компанія Pornhub представила нові Правила користувача, й згідно з ними відео, надані без згоди учасників, повинні видалятися. Втім, підтримка сайту не охоче реагує на скарги.

Натомість активісти створили рух #NotYourPorn. Постраждалі діляться своїми історіями й намагаються притягнути кривдників до кримінальної відповідальності.

Активістка #NotYourPorn Кейт Айзекс розповіла, що ролики зі зґвалтуваннями та порно-помстами часто потрапляють на Pornhub в категорії "аматорського" або "домашнього" порно. Ці розділи користуються особливою популярністю у рекламодавців, тому активісти вважають, що сайти навмисно ігнорують скарги.

Ми нічого не можемо зробити шахраям, меншим порносайтам, але великі комерційні сайти, такі як Pornhub, повинні притягуватися до відповідальності, але зараз вони не відповідають. Законодавчі норми не застосовуються до них,

– заявляють активісти.

Сексуальне насилля на порносайтах

Зайшовши на сайт, часто можна зустріти заголовки на кшталт: "Її трах*ли до сліз", "Російську школярку *буть в машині" тощо. Але це далеко не завжди просто "гострі" заголовки.

До прикладу, нещодавно BBC розповіли трагічну історію про 25-річну дівчину Роуз Калемба. Коли їй було 14 років, на неї напали двоє чоловіків. Роуз затягнули до будинку та ґвалтували впродовж 12 годин, поки хтось третій знімав це на відео.



Роуз у підлітковому віці / BBC

Згодом дівчинку просто викинули на вулиці, за пів години ходьби від її будинку. Коли вона прийшла додому – з голови текла кров. Родина одразу звернулася до поліції, але дівчина не знала своїх кривдників. Наступного дня Роуз хотіла вчинити суїцид.

Через декілька місяців її однокласники почали поширювати порно-відео з її участю, яке розмістили на Pornhub. Вона пережила знущання однокласників та цькування їхніх батьків, які називали дівчинку повією, заборонявши своїм дітям спілкуватися з Роуз. Сім'я доклала великих зусиль, аби відео зникло з сайту.

Наймогутнішою зброєю насильника є наше мовчання,

– заявила Роуз.

На запитання журналістів, чому відео з назвами, подібними до зґвалтування Роуз, все ще активні на Pornhub, компанія відповіла: "Ми дозволяємо всі форми сексуального самовираження, які відповідають нашим Умовам використання, і хоча деякі люди можуть вважати ці фантазії недоцільними, вони приваблюють багатьох людей у ​​всьому світі й захищені різними законами свободи слова".

Журналісти BBC розмовляли з однією жінкою, яка потрапила у схожу ситуацію. Вона надіслала компанії кілька електронних листів і залишила прохання у коментарях під відео, але її ігнорували. Окрім цього, відео поширилось на багатьох менших порносайтах.

Юристи Pornhub сказали, що "не знають про таку ситуацію". Відео видалили лише через кілька днів після того, як представники BBC самостійно надали посилання на відео та продемонстрували скріншоти коментарів та листів жінки, у яких вона звертається до Pornhub.

Порно-помста від колишніх

Російське представництво BBC розповіло про жінку, родина якої постраждала через її колишні стосунки.

Тоді пара зняла 6 домашніх роликів порнографічного характеру. Задовго після розриву стосунків, чоловік сестри жінки побачив ці відео на відомому порнографічному сайті.

Постраждала не давала згоди на публікацію і взагалі не планувала комусь це показувати. Відео видалили десь через тиждень після скарги, втім хтось встиг завантажити ролики та змонтувати їх в нарізку. Усі звернення до Pornhub та поліції виявились марними, й змонтований ролик так і залишився на теренах сайту.

Окрім самої жертви та її нових стосунків, найбільше ця ситуація вдарила по її доньці-підлітку.

#NotYourPorn розповідають безліч схожих історій жінок та навіть дітей, які не бояться про це мовчати.

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