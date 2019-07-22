Чому порушується менструальний цикл і чи варто через це хвилюватись

249 Читать новость на русском
Порушення менструального циклу – причини
Порушення менструального циклу – причини / hochu.ua

Менструальний цикл може порушуватись з різних причин – від інфекцій до генетики. Ігнорувати проблему не варто, як і займатись самолікуванням. Слід звернутись до лікарів, аби уникнути важких наслідків у майбутньому.

Менструація починається у дівчат, зазвичай, у 12-13 років. Перший рік цикл може дуже стрибати – це нормально, оскільки організм перелаштовується на "новий режим". У такому випадку хвилюватись не варто. А от якщо після 14 років менструація так і не почалась, треба звернутись для гінеколога, пише "Медикфорум".

Читайте також: Коли варто розповісти доньці про менструацію: поради батькам

У всіх жінок менструальний цикл індивідуальний, його тривалість варіюється від 21 до 33 днів. Це норма. Проте якщо затримка менструація перевалила за 14 днів, варто насторожитись і відвідати лікаря. Це може свідчити про серйозні проблеми. Так само, як і зміна тривалості циклу. 


Порушення менструального циклу може свідчити про серйозні проблеми

Причини порушень менструального циклу:

  • інфекції, як то хламідії, уроплазми, мікоплазми. Для виявлення збудника треба пройти обстеження у гінеколога та здати необхідні аналізи. Якщо після лікування цикл не відновиться, причину слід продовжувати шукати;
  • гормональні порушення. Це складна тема, бо вони можуть виникати на різних стадіях утворення гормонів. Перш за все, перевіряють "справність" щитовидної залози, оскільки саме збої в її роботі можуть бути причиною порушень менструального циклу. Ще один орган, який впливає на цикл – яєчники;
  • краснуха і вітряна віспа. Здавалось би, ці захворювання не можуть впливати на менструальний цикл. Проте це не так. Внаслідок перенесення згаданих хвороб змінюється механізм закладки фолікулів в яєчнику. Тож збої можуть бути з першого циклу; 
  • генетика;
  • захворювання внутрішніх органів і систем (печінка, нирки, легені, кров);
  • прийом деяких ліків;
  • різка зміна клімату;
  • радіація і отруєння;
  • неправильне харчування (схуднення, ожиріння, авітаміноз).

Важливо! Якщо у вас порушений менструальний цикл, не зволікайте з лікуванням. Наслідки можуть бути серйозними – від безпліддя до розвитку злоякісних пухлин у матці.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня
9548
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жіноче здоров’я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20 липня 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
7280
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
7821
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 15879
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2881
Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
6 липня 08:49 Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
Настя Сукач 4249
Новини
Більше новин
Залиште відгук