Чому порушується менструальний цикл і чи варто через це хвилюватись

Менструальний цикл може порушуватись з різних причин – від інфекцій до генетики. Ігнорувати проблему не варто, як і займатись самолікуванням. Слід звернутись до лікарів, аби уникнути важких наслідків у майбутньому.

Менструація починається у дівчат, зазвичай, у 12-13 років. Перший рік цикл може дуже стрибати – це нормально, оскільки організм перелаштовується на "новий режим". У такому випадку хвилюватись не варто. А от якщо після 14 років менструація так і не почалась, треба звернутись для гінеколога, пише "Медикфорум".

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У всіх жінок менструальний цикл індивідуальний, його тривалість варіюється від 21 до 33 днів. Це норма. Проте якщо затримка менструація перевалила за 14 днів, варто насторожитись і відвідати лікаря. Це може свідчити про серйозні проблеми. Так само, як і зміна тривалості циклу.



Порушення менструального циклу може свідчити про серйозні проблеми

Причини порушень менструального циклу:

інфекції, як то хламідії, уроплазми, мікоплазми. Для виявлення збудника треба пройти обстеження у гінеколога та здати необхідні аналізи. Якщо після лікування цикл не відновиться, причину слід продовжувати шукати;

гормональні порушення. Це складна тема, бо вони можуть виникати на різних стадіях утворення гормонів. Перш за все, перевіряють "справність" щитовидної залози, оскільки саме збої в її роботі можуть бути причиною порушень менструального циклу. Ще один орган, який впливає на цикл – яєчники;

краснуха і вітряна віспа. Здавалось би, ці захворювання не можуть впливати на менструальний цикл. Проте це не так. Внаслідок перенесення згаданих хвороб змінюється механізм закладки фолікулів в яєчнику. Тож збої можуть бути з першого циклу;

генетика;

захворювання внутрішніх органів і систем (печінка, нирки, легені, кров);

прийом деяких ліків;

різка зміна клімату;

радіація і отруєння;

неправильне харчування (схуднення, ожиріння, авітаміноз).

Важливо! Якщо у вас порушений менструальний цикл, не зволікайте з лікуванням. Наслідки можуть бути серйозними – від безпліддя до розвитку злоякісних пухлин у матці.

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