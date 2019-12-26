Чому постійно хочеться рухати ногами: нове відкриття вчених
Синдром неспокійних ніг – це досить неприємний симптом, який може бути причиною безсоння. Такий стан зазвичай виникає через внутрішній дискомфорт. Досі не було встановлено причин синдрому, а тепер вчені змогли пояснити, чому так відбувається.
Дослідники з Німеччини, Австралії й США, зробили відкриття, яке дозволить знайти ліки проти синдрому неспокійних ніг, пише EurekAlert.
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Часто синдром неспокійних ніг є причиною безсоння.
Синдром неспокійних ніг (СБН) – стан нервової системи, при якому у людини виникає непереборне бажання рухати ногами, в основному в спокої й в нічний час
Пацієнти скаржаться на неприємні симптоми, такі як поколювання, печіння і хворобливі судоми. За розрахунками фахівців, синдром неспокійних ніг – причина 15% випадків безсоння.
Відкриття вчених
Вивчивши роботу моторних нейронів у здорових людей і пацієнтів з синдромом неспокійних ніг, вчені прийшли до висновку, що причини захворювання лежать в підвищеній збудливості нейронів, що іннервують м'язи ніг.
Синдром неспокійних ніг є досить поширеним захворюванням/Фото:Unsplash
А це відповідно призводить до збільшення числа сигналів, якими обмінюються нервові клітини.
На думку вчених, скоротивши цю кількість до нормального рівня, можна впоратися з симптомами захворювання.
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