Чому потрібно фотографувати своїх дітей, та як це допомагає діагностувати хвороби

Фотографування своїх дітей – це не тільки хороший спосіб зберегти спогади, але й інструмент, який допоможе не пропустити страшні хвороби.

Про переваги фотографування дітей розповіла педіатр Катерина Карпенко, пише 24 канал.

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Причина перша. Пам'ятайте, на знімках з нашого дитинства часто були люди з червоними очима? Червоний – це нормальний рефлекс людського ока. Це віддзеркалення світла від сітківки.

Набагато гірше, коли рефлекси відрізняються. Будь-яка різниця рефлексів повинна насторожити. Якщо ви помічаєте на одному оці червоний рефлекс, а на іншому – білий, це може говорити про небезпечний стан – ретинобластому. Така знахідка вимагає негайної консультації офтальмолога.

Причина друга. Фотографуйте і знімайте на відео будь-які висипання. Висип з часом може змінюватися, і поки ви дістанетеся до лікаря, стан може сильно відрізнятися від початкового. Фотографії допоможуть відновити хід подій і правильно оцінити погіршення чи поліпшення.



Фотографії допоможуть лікарям діагностувати хвороби / unsplash.com⠀

Причина третя. Будь-які незрозумілі вам звуки, кашель, рухи – все це складно буде пояснити лікарю словами. Показати на відео набагато простіше. Якщо ніщо не загрожує життю дитини, якщо не треба рятувати його прямо зараз – запишіть те, що відбувається на відео. Ви значно полегшите життя і собі, і лікарям.

Причина четверта. Перш ніж надсилати вміст підгузка лікареві, краще запитати. Або хоча б попередити. Проте, по фотографії простіше зрозуміти, що робити з цією знахідкою далі (спойлер: найчастіше – нічого!).

Причина п'ята. Найочевидніший і приємний привід для фото – це пам'ять. Ваш малюк зміниться вже завтра. Як здорово потім переглядати ролики і знімки разом з дорослою дитиною!

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