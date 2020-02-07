Чому потрібно носити бюстгальтер: поради Супрун

Ексміністерка МОЗ Уляна Супрун вважає, що носити бюстгальтер жінкам не обов’язково, але є випадки, коли це важливо: вік 45+, великі груди, біль спини у грудному відділі тощо.

Про це написала Уляна Супрун на своїй сторінці в фейсбуці.

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Так, носіння бюстгальтера є необхідним у багатьох випадках для того, щоб не боліли спина, шия і не спотворювалася постава. Особливо потрібна білизна під час тренувань, адже вільний одяг може натерти соски навіть до крові.

Це стосується і чоловіків, які заклеюють соски перед бігом. Натомість жінкам варто подбати про зручне спортивне бра.

Жінкам, що перемогли рак грудей, потрібна особлива білизна, яка може підтримувати або протез, або молочну залозу після реконструкції.



Бюстгальтер необхідно носити під час тренувань / Unsplash

Яким має бути ідеальний бюстгальтер:

Стрічка довкола грудної клітки прилягає щільно, не ковзає при русі, але і не тісна до дискомфорту. Стрічка має бути на одному рівні всюди довкола грудної клітки.

"Кісточки", тобто металеві дужки, що підтримують форму чашки, повторюють природну форму грудей, не притискають молочні залози. Якщо дужки лежать надто далеко від грудей, вам потрібен менший розмір чашки.

Чашка має бути заповнена, без врізання в тіло чи порожнин. Якщо при натисканні вони провалюються, потрібен менший розмір.

Середина бюстгальтера між грудьми має бути на грудині, а не утворювати проміжок при русі. Якщо він є, потрібні більші чашки.

Бретельки не мають врізатися чи спадати. Вони можуть бути вузькі чи широкі. Головна роль в підтримці грудей відведена стрічці.

Крім того, Уляна Супрун розвіяла міф про те, що ніби носіння бюстгальтера викликає рак. Білизна не впливає на це, а для профілактики краще відмовитися від алкоголю та куріння, підтримувати індекс маси тіла менший за 25, та раз на 1.5-2 роки проходити клінічне обстеження молочних залоз під час візиту до гінеколога.

Для комфорту треба правильно обирати розмір бюстгальтера, який з часом може змінюватися, зокрема, під час вагітності, лактації і менопаузи.

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