Чому потрібно перевіряти рівень холестерину і де це зробити безкоштовно

Високий рівень холестерину підвищує ризики виникнення атеросклерозу, серцевого нападу, ішемічної хвороби серця та інсульту.

Проходити тести на рівень холестерину варто кожні 4-6 років або частіше, якщо ви у групі ризику (діагностована ішемічна хвороба серця, надмірна вага, діабет, високий тиск), зазначили у МОЗ.

Читайте також: Скільки чашок кави вбережуть від хвороб серця та судин

Чим небезпечний високий рівень холестерину?

Так званий "поганий" холестерин проникає у стінку кровоносних судин. Там він накопичується в атеросклеротичній бляшці, яка звужує прохідність судини й перешкоджає вільному потоку крові. Атеросклеротичні бляшки бувають різними. Найнебезпечніші з них характеризуються великим вмістом холестерину і тонким покриттям зі сполучної тканини. Воно легко розривається, і бляшка сприяє утворенню тромбу.



Перевірити рівень холестерину можна безкоштовно

Найчастіше тромб росте і закриває прохід крові по судині. Потік крові зупиняється, частина міокарда, що постачається цією судиною, залишається без кисню та поживних речовин і відмирає. Якщо такий процес відбувається в серці, розвивається інфаркт міокарда, якщо в мозку – мозковий інсульт.

Де безкоштовно перевірити рівень холестерину?

Перевірити рівень холестерин можна у свого лікаря - сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Аналіз на загальний холестерин входить до гарантованого державою пакету послуг первинної медичної допомоги, що їх пацієнти отримують безоплатно.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.