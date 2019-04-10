Чому потрібно перевіряти рівень холестерину і де це зробити безкоштовно

1254 Читать новость на русском
Як шкодить холестерин
Як шкодить холестерин / pixabay.com

Високий рівень холестерину підвищує ризики виникнення атеросклерозу, серцевого нападу, ішемічної хвороби серця та інсульту.

Проходити тести на рівень холестерину варто кожні 4-6 років або частіше, якщо ви у групі ризику (діагностована ішемічна хвороба серця, надмірна вага, діабет, високий тиск), зазначили у МОЗ.

Читайте також: Скільки чашок кави вбережуть від хвороб серця та судин

Чим небезпечний високий рівень холестерину?

Так званий "поганий" холестерин проникає у стінку кровоносних судин. Там він накопичується в атеросклеротичній бляшці, яка звужує прохідність судини й перешкоджає вільному потоку крові. Атеросклеротичні бляшки бувають різними. Найнебезпечніші з них характеризуються великим вмістом холестерину і тонким покриттям зі сполучної тканини. Воно легко розривається, і бляшка сприяє утворенню тромбу.

Перевірити рівень холестерину можна безкоштовно
Перевірити рівень холестерину можна безкоштовно

Найчастіше тромб росте і закриває прохід крові по судині. Потік крові зупиняється, частина міокарда, що постачається цією судиною, залишається без кисню та поживних речовин і відмирає. Якщо такий процес відбувається в серці, розвивається інфаркт міокарда, якщо в мозку – мозковий інсульт.

Де безкоштовно перевірити рівень холестерину? 

Перевірити рівень холестерин можна у свого лікаря - сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Аналіз на загальний холестерин входить до гарантованого державою пакету послуг первинної медичної допомоги, що їх пацієнти отримують безоплатно.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
В Україну йдуть заморозки: де і коли чекати похолодання
сьогодні
10429
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина Серцево-судинні захворювання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
9 квітня 10:41 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 9146
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
5 квітня 19:30 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 777
МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
3 квітня 11:01 МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
Євгенія Мазур 1491
Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
2 квітня 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
Євгенія Мазур 1636
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
2 квітня 10:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 5509
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук