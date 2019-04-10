Чому потрібно щодня вживати йодовану сіль: пояснення лікаря

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Чому потрібно щодня вживати йодовану сіль
Чому потрібно щодня вживати йодовану сіль / Фото з вільних джерел

Усім потрібен йод: для успішного формування нервової системи, інтелекту, профілактики йододефіцитних захворювань.

Звідки ж щодня брати йод? Ендокринолог Заїра Сіюхова радить щодня вживати йодовану сіль. Вона показана всім, без винятку. Не тоді, коли є які-небудь захворювання щитоподібної залози, а, навпаки, для їх профілактики.

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Вона необхідна в будь-якому віці і незалежно від того, виникає тиреотоксикоз чи ні – відмовлятися від йодованої солі не потрібно.
Проте навколо йодованої солі є чимало міфів

Міф 1. Йодована сіль нестабільна при приготуванні гарячих страв і має короткі терміни зберігання

Правда: Термін зберігання становить, як правило, мінімум 12 місяців, а для деяких видів солі – більше. Раніше використовувався нестабільний йодид калію. Але сьогодні ж технологію змінили і йодовану сіль можна без страху додавати до страв.

Дійсно, при приготуванні гарячих страв відбувається втрата від 20 до 50% йоду. Але того йоду, що залишися, буде досить, щоб задовольнити потребу організму в цьому мікроелементі.

Йодована сіль не втрачає всієї кількості йоду при приготуванні гарячих страв
Йодована сіль не втрачає всієї кількості йоду при приготуванні гарячих страв

Міф 2. Йодовану сіль не можна використовувати для домашнього консервування.

Правда: У сучасній солі, збагаченої йодатом калію, компонент тіосульфат натрію не присутній. Раніше він справді міг впливати на якісь засолювання. Скарг на погіршення якості солінь, вибухи банок і інші нещастя звідти не надходило.

Міф 3. Йодована сіль неефективна, краще приймати препарати

Правда: До прикладу, в Китаї понад 90% всіх сімей використовують в харчуванні тільки йодовану сіль, в середній показник IQ у дітей за останні 15 років зріс на 5-10%.

Альтернативою йодованої солі вважаються лікарські препарати йоду і БАДи з йодом. Недоліком їх є більша в порівнянні з сіллю вартість і необхідність пам'ятати про щоденний прийом таблетки або капсули.

Міф 4. Морська сіль містить достатню кількість йоду

Правда: У морській воді міститься йод, але в процесі випарювання, очищення та сушіння цей йод практично весь втрачається. В одному грамі морської солі міститься тільки близько 1 мкг йоду, а в йодованій – 40 мкг. Однак у продажу також є йодована морська сіль. Ця сіль поєднує особливості смаку морської солі і корисність йодованої.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Профілактика захворювань
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