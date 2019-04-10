Чому потрібно щодня вживати йодовану сіль: пояснення лікаря

Усім потрібен йод: для успішного формування нервової системи, інтелекту, профілактики йододефіцитних захворювань.

Звідки ж щодня брати йод? Ендокринолог Заїра Сіюхова радить щодня вживати йодовану сіль. Вона показана всім, без винятку. Не тоді, коли є які-небудь захворювання щитоподібної залози, а, навпаки, для їх профілактики.

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Вона необхідна в будь-якому віці і незалежно від того, виникає тиреотоксикоз чи ні – відмовлятися від йодованої солі не потрібно.

Проте навколо йодованої солі є чимало міфів

Міф 1. Йодована сіль нестабільна при приготуванні гарячих страв і має короткі терміни зберігання

Правда: Термін зберігання становить, як правило, мінімум 12 місяців, а для деяких видів солі – більше. Раніше використовувався нестабільний йодид калію. Але сьогодні ж технологію змінили і йодовану сіль можна без страху додавати до страв.

Дійсно, при приготуванні гарячих страв відбувається втрата від 20 до 50% йоду. Але того йоду, що залишися, буде досить, щоб задовольнити потребу організму в цьому мікроелементі.



Йодована сіль не втрачає всієї кількості йоду при приготуванні гарячих страв

Міф 2. Йодовану сіль не можна використовувати для домашнього консервування.

Правда: У сучасній солі, збагаченої йодатом калію, компонент тіосульфат натрію не присутній. Раніше він справді міг впливати на якісь засолювання. Скарг на погіршення якості солінь, вибухи банок і інші нещастя звідти не надходило.

Міф 3. Йодована сіль неефективна, краще приймати препарати

Правда: До прикладу, в Китаї понад 90% всіх сімей використовують в харчуванні тільки йодовану сіль, в середній показник IQ у дітей за останні 15 років зріс на 5-10%.

Альтернативою йодованої солі вважаються лікарські препарати йоду і БАДи з йодом. Недоліком їх є більша в порівнянні з сіллю вартість і необхідність пам'ятати про щоденний прийом таблетки або капсули.

Міф 4. Морська сіль містить достатню кількість йоду

Правда: У морській воді міститься йод, але в процесі випарювання, очищення та сушіння цей йод практично весь втрачається. В одному грамі морської солі міститься тільки близько 1 мкг йоду, а в йодованій – 40 мкг. Однак у продажу також є йодована морська сіль. Ця сіль поєднує особливості смаку морської солі і корисність йодованої.

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