Чому потрібно вакцинуватися від ротавірусу: переконливі причини

Щеплення від ротавірусу в Україні поки не входить в число обов'язкових. Часто педіатри в поліклініках навіть не говорять про можливість вакцинуватися власним коштом і не пояснюють батькам, чому це важливо.

При цьому зробити першу з трьох необхідних за інструкцією ін'єкцій необхідно зробити між 6 і 12 тижнями життя дитини. Якщо запізнитися з початком вакцинації – її ефективність не гарантується, пише The New York Times.

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Основна функція щеплення – захист від ротавірусної інфекції, яка проявляється гострим кишковим розладом, часто – в поєднанні з симптомами застуди. Щорічно ця хвороба забирає життя 400 тисяч немовлят і дітей віком до 5 років по всьому світу.

Згідно з новим дослідженням за участю 1,5 мільйона дітей, у вакцини від ротавірусу є ще одна корисна властивість – вона знижує ризик розвитку цукрового діабету 1 типу.



Вакцина Rotateq захищає від діабету І типу

Так, частота виникнення цього захворювання у людей, які отримали в дитинстві три дози "Ротатек" (вакцини від ротавірусу, зареєстрованої в Україні), виявилася на 33% нижче, ніж у тих, хто вакцинувався не в повному обсязі, отримував вакцину інших марок або зовсім не робив щеплення.

Перший тип цукрового діабету – що це? Характеризується втратою бета-клітин, які виробляють інсулін, так званих острівців Лангерганса, що призводить до дефіциту інсуліну. На нього найчастіше хворіють діти.

Нині цукровий діабет 1 типу вважається невиліковним захворюванням, яким щорічно хворіють 80 тисяч дітей і молодих людей. Його причини досі не встановлені.

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