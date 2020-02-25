Чому повертається депресія: науковці пояснили причини

Вчені зі Швейцарії, Німеччини й Великобританії навчилися передбачати ймовірність повторної депресії по тому, як пацієнт приймає рішення.

Про дослідження, опублікованому в JAMA.

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Передбачити рецидив досить складно, але є фактори, які підвищують ймовірність того, що хвороба повернеться: наприклад, пережита в дитинстві психологічна травма. У новій роботі дослідники вирішили використовувати для передбачення рецидиву інший показник – особливості роботи системи винагороди в мозку.

Як проходило дослідження?

У дослідженні брали участь 123 пацієнти з депресією в ремісії. В ході експерименту добровольцям потрібно було оцінити зусилля, які вони готові витратити, щоб отримати нагороду. Тест пройшли також 66 учасників контрольної групи.



Депресія пов'язана з відділом винагороди / unsplash.com

За пацієнтами спостерігали ще пів року після того, як вони перестали приймати антидепресанти. Люди з депресією вирішували тест трохи повільніше, ніж учасники контрольної групи, а також погоджувалися витрачати набагато менше зусиль для досягнення мети.

Ті, до кого протягом пів року повернулася хвороба, найдовше роздумували над тестом.

Результати дослідження

За швидкістю прийняття рішення про отримання нагороди вченим вдалося правильно визначити, чи станеться у людини рецидив, у двох випадках з трьох.

Оскільки система винагороди принципово важлива для діагностики й лікування депресії, в перспективі її можна буде використовувати для передбачення рецидиву, вважають вчені. Проте, потрібні нові дослідження, які підтвердять правдивість методу.

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