Чому працюють продуктові ринки під час карантину: пояснення МОЗ
Ринки можуть відкрити місцеві органи влади, якщо в населення немає можливості купувати продукти в інших місцях.
Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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За його словами, Міністерство охорони здоров'я не відкривало ринки.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко
“Постановою головного санітарного лікаря чітко прописані вимоги, коли органи місцевого самоврядування можуть відкрити ринок. Це тільки в тому разі, якщо інших можливостей купувати продукти у населення немає. Це не заклик відкривати ринки, це можливість дати доступ людям до харчових продуктів в період карантину”.
Він закликав не зловживати й виконувати всі вимоги карантину і в разі, якщо ринок потрібно відкрити, то необхідно дотримуватися правил, які прописані в постанові головного державного лікаря.
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