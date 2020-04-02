Чому працюють продуктові ринки під час карантину: пояснення МОЗ

Ринки можуть відкрити місцеві органи влади, якщо в населення немає можливості купувати продукти в інших місцях.

Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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За його словами, Міністерство охорони здоров'я не відкривало ринки.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко “Постановою головного санітарного лікаря чітко прописані вимоги, коли органи місцевого самоврядування можуть відкрити ринок. Це тільки в тому разі, якщо інших можливостей купувати продукти у населення немає. Це не заклик відкривати ринки, це можливість дати доступ людям до харчових продуктів в період карантину”.

Він закликав не зловживати й виконувати всі вимоги карантину і в разі, якщо ринок потрібно відкрити, то необхідно дотримуватися правил, які прописані в постанові головного державного лікаря.



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