Чому при хворобах серця не варто ходити в лазню

Лазня здавна вважалася місцем для "очищення" тіла, і її любителі можуть нескінченно розповідати про незабутні посиденьки в передбаннику.

Про вплив лазні на серце розповіла лікарка кардіолог Тетяна Дерієнко

До теми: 11 ранніх симптомів, які вказують на серцево-судинні захворювання

Найсильніше лазня впливає на серцево-судинну систему. Адже завдяки перепаду температур, вона здатна покращити кровотік.

Спека сприяє розширенню дрібних кровоносних судин (капілярів) й змушує функціонувати навіть ті судини, які раніше були порожні. Натомість контраст температур при стрибку в басейн сприяє їх звуженню.

Втім після виходу з басейну, людини судини знову розширюються, після чого віддають надлишкове тепло. Через вплив на судини відвідувати лазню можна не всім, тому існують абсолютні та відносні протипоказання для відвідування лазень.

Відносні протипоказання до відвідування лазні й сауни:

Гіпертонічна хвороба першої та другої стадій при систолічному тиску в спокої не вище 200 мм рт. ст.;

Серцева недостатність;

Компенсований гіпертиреоз;

Абсолютні протипоказання до відвідування лазні:

Гострий інфаркт міокарда (після нападу пройшло менше пів року);

Третя стадія гіпертонічної хвороби;

Гіпертиреоз з "верхнім" тиском в спокої понад 200 мм рт. ст.;

Порушення згортання крові;

Тромбофлебіт з венозною недостатністю;

Кардіоміопатія;

Різке зниження маси тіла;

Пам'ятайте, що різка зміна температур категорично не рекомендується людям з будь-якими серцево-судинними захворюваннями, особливо гіпертонією. Саме, вийшовши з парної, від стрибка в басейн, ополонку або сніговий замет краще всього відмовитися. Відмінний варіант – прийняття повітряних ванн при помірній температурі повітря або теплий душ з поступовим переходом на воду кімнатної температури.

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