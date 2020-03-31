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Чому при виявленні грипу не можна відкидати можливість коронавірусу

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Коронавірус може бути одночасно з грипом / unsplash.com

Згідно з дослідженням, приблизно кожна п'ята людина з COVID-19 за попереднім аналізом мала й іншлі респіраторні захворювання.

Також приблизно у кожного 10 пацієнта, якому діагностували звичайний респіраторний вірус, згодом виявили COVID-19, повідомляє Stanford Medicine.

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Ці результати оскаржують припущення про те, що якщо у людини є респіраторне захворювання, вона не може мати коронавірус. 

Що це означає?

Не всі країни та лікарні можуть протестувати на коронавірус всіх людей з симптоми ГРВІ. Відтак, людей спершу тестують на звичайні віруси (наприклад, грип або риновірус), а у випадку негативних результатів починають тестувати на COVID-19. 

Коронавірус може бути одночасно з іншими респіраторними хворобами, враховуючи грип

У ході дослідження фахівці проаналізували 562 людини, які нещодавно пройшли тестування на COVID-19. 49 з них отримали позитивний результат на SARS-CoV-2 (це збудник, що викликає COVID-19).

З 562 людей 517 перевірили й на наявність інших поширених респіраторних вірусів, таких як: грип А та В, респіраторно-синцитіальна інфекція, риновірус, аденовірус та кілька типів пневмонії. У 127 пацієнтів виявився позитивний результат на один з цих респіраторних вірусів.

Натомість з людей, які тестувались як і на SARS-CoV-2, так на інші респіраторні віруси, 11 людей виявилися зараженими обома видами вірусів. 

Це приблизно 22% із 49 підтверджених випадків коронавірусу та 8,7% зі 127 людей, у яких тести виявили й інші види вірусів. 

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Грип в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування дослідження Медицина
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