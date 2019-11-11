Чому причастя, цілування ікон і хрестів у церкві може бути небезпечним

Релігійні обряди для багатьох людей є невіддільною частиною життя. Але більшість з них не знають, які інфекційні небезпеки це може мати.

Які захворювання можна підхопити в церкві для Здоров'я 24 розповіли хірург Євген Кислиця та мікробіолог Олена Лівінська.

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На які хвороби можна захворіти в церкві?

Хірург Євген Кислиця “При користуванні спільним посудом можлива передача вірусних, бактеріальних інфекцій та гельмінтів (глистів). Також можлива ситуація, коли посуд контактував з забрудненими руками священнослужителя чи інших осіб, які працюють у церкві. Тоді збудники хвороб, які знаходилися на руках легко опиняться на посуді”. Посуд, з якого причащаються, один для всіх – парафіяни їдять/п'ють з нього по черзі. В цьому випадку достатньо одного хворого на інфекційне захворювання, чи носія збудників хвороби, щоб заразити інших парафіян. Причастя Під час причастя можна заразитися, якщо слина хворого чи носія інфекції потрапляє в ротову порожнину здорової людини. Таким шляхом може передатися будь-яке інфекційне захворювання, не важливо від природи його збудника (вірус, бактерія чи гельмінт). Наприклад, таким чином може передаватися герпесвірус 1 типу (той, що виникає на губах у вигляді пухирців), стафілококова інфекція, ешерихіоз (збудник кишкова паличка), ентеровірусна хвороба (ряд інфекційних хвороб, спричинених ентеровірусами, характеризується високою заразністю і вираженою клінікою шлунково-кишкових розладів), шигельоз, лямбліоз. Також можливе зараження аскаридами (гельмінти, що викликають аскаридоз). Це можливо через особливості циклу розмноження гельмінта, коли личинки перемішаються з легень до стравоходу і можуть опинятися в слині).

У церкві можна підхопити безліч небезпечних хворою Також є вірогідність заразитися грипом чи іншими ГРВІ, оскільки їхні збудники передаються саме зі слиною. Також можна заразитися бронхітом чи навіть пневмонією, однак можливість цього значно нижча, ніж у випадку з грипом чи ГРВІ.

У ситуації, коли посуд контактував із забрудненими руками, можливе зараження вищепереліченими хворобами + аскаридозом та навіть гепатитом А.

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Цілування хрестів та ікон

Також ці хвороби можуть передатися і при цілуванні церковних атрибутів, оскільки ікону чи хрест не тільки цілують, але й торкаються руками.

Хірург Євген Кислиця “Коли в слині є кров і вона потрапила до рота людини, у якої є відкриті виразки чи інші пошкодження слизової оболонки рота, гортані чи стравоходу, можливе зараження гепатитами чи ВІЛ-інфекцією. Але така імовірність вкрай мала. Також при цілуванні ікон чи хрестів можна заразитися туберкульозом, якщо до цього до них прикладалася особа з відкритою формою хвороби. Але зараження можливе, коли в людини ослаблений імунітет.”

Цілування рук

Щодо звичаю цілувати руку священнику, можливе зараження всіма перерахованими захворюваннями. Найбільша імовірність тими, що передаються через слину кров чи брудні руки.

Ризики передачі інфекції під час пиття вина зі спільної чаші залежать від кількості людей та їх стану здоров’я, вмісті спирту у вині, імунного статусу людей.



В церкві краще нічого не цілувати

Що робити, щоб не захворіти?

Найкращий спосіб убезпечити себе – не цілувати ікон, хрестів та не причащатися. Якщо це неможливо, можна скористатися такими порадами медиків:

1. У випадку з іконами, хрестами: обробляти місце, яке будете цілувати, спиртом чи іншим антисептиком.

2. Пити вино з власного посуду. У випадку з причащанням – з'їсти шматочок з того краю, до якого не торкався священник.

Мікробіолог Олена Лівінська “З точки зору мікробіології, ліпше ніде нічого не цілувати. Особливо зважаючи на те, що у церкву часто приходять хворі, щоб зцілитися. Іноді практикується витирання полотняною тканиною після кожного учасника, це трохи зменшує ризики. Дослідники, що вивчали це питання, вказують на необхідність використання індивідуального посуду. Срібло не встигає здійснювати антибактеріальну дію за таких умов, бо час взаємодії дуже малий ” .

Для церковнослужителів:

1. Використовувати одноразовий посуд для кожного парафіянина, або розливати вино та давати їжу у власний посуд.

2. Священнослужителям треба ретельно мити руки чи обробляти їх дезинфікуючими засобами/антисептиками перед тим, як контактувати з їжею.

3. Періодична обробка хрестів, ікон антисептиком.

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