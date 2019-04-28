Чому про каву потрібно забути раз і назавжди: 7 причин
Про користь і шкоди кави і досі точаться дискусії. Одні стверджують, що вона може поліпшити результати фізичних вправ, інші ж стверджують, що цей напій здатний збільшити ризик розвитку раку.
Лікар-репродуктолог Лідія Федосова пояснила, чому від кави варто відмовитися.
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1. Старіння шкіри
Кава — це величезна кількість продуктів кінцевої глікации. А глікації – це старіння, в першу чергу нашої шкіри, судин, кришталика ока.
2. Подразнення шлунково-кишкового тракту
Кава містить величезну кількість органічних кислот, які мають виражену подразнену дію на шлунково-кишковий тракт. Тому вкрай шкідливо пити каву натщесерце.
3. Закислення рівня pH
Кава – це продукт, який швидко змінює рівень Ph в сторону кислого. Для того, щоб нейтралізувати 1 чашку кави, нам потрібно випити 25 чашок рідини, яка відновить баланс. Цього ніхто не робить.
4. Підвищення тиску
Тонізуючий ефект від кави пов'язаний з викидом залозами кортизолу, що сприяє вивільненню адреналіну і норадреналіну, що дають цей тонізуючий ефект.
Бадьорість від кави дуже короткочасна і триває близько 10-15 хвилин, рівно стільки активні збуджувальні нейромедіатори (адреналін) в крові, після розпаду яких, йде і прилив сил. А ось кортизол буде циркулювати ще пару годин, спричиняючи порушення, швидше за все, нервового характеру. У людини може збільшитися апетит, звузитися судини і підвищитися артеріальний тиск!
5. Виникнення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Велика кількість ксантинів (кофеїн, теобромін, теофілін) – високоактивні сполуки – здатні впливати на моторику і секреторну функцію шлунково-кишкового тракту. Вони сприяють гастроезофагеальній рефлюксній хворобі. Це не стосується інших видів кофеїновмісних напоїв. До прикладу, в чаї він пов'язаний з таніновою кислотою – танат кофеїну.
6. Стимулювання до вживання трансжирів
Дуже часто до кави ми купуємо десерти, а це трансжири і величезна кількість цукру. Це погано впливає на роботу серця.
7. Забарвлення зубів
Шляхом проникнення через пористу структуру зубної емалі мікроскопічних часток, що містять пігментні молекули-хромогени, кава змінює колір зубів.
За словами лікаря, це далеко не весь список негативних чинників кави. Тому вона закликає відмовитися від цього напою.
Є корисна альтернатива у вигляді цикорію, який, до речі, сприяє розмноженню корисної мікрофлори в кишківнику.
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