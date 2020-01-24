Чому проблеми з нюхом можуть зруйнувати сексуальне життя

Науковці прийшли до висновку, що втрата здатності розрізняти запахи може негативно позначитися на сексуальному житті людей.

Результати цієї наукової роботи опубліковані в грудневому випуску журналу Clinical Otolaryngology.

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Нюх потрібен нам для виконання різних завдань і функцій. Зовсім недавно наука довела, що втрата нюху або аносмія збільшує ризик передчасної смерті людини, оскільки вона позбавляється здатності розпізнавати небезпечні запахи на кшталт газу, диму від пожежі й зіпсованої їжі.

І ось тепер нове дослідження продемонструвало, що втрата нюху також здатна негативно позначитися на інтимному житті людини.



Відсутність нюху може зіпсувати секс \ unsplash.com

Як проходило дослідження?

Вчені спостерігали за 71 людиною у віці від 31 до 80 років, у яких було порушення нюху в результаті інфекцій, травм, неврологічних хвороб, старечого недоумства або побічних ефектів сильнодійних ліків.

У деяких людей через це змінився апетит, або їх стали турбувати нереальні запахи. Значна кількість втратила інтерес до прийому їжі, дехто почав худнути. Інші, навпаки, більш активно налягали на харчі з низькою поживною цінністю, через що товстішали.

До ще одного наслідку втрати нюху вчені відносять зникнення інтересу до сексуального життя. Цілком можливо, що це пов'язано з більшою кількістю депресій і тривожних станів у людей з аносмією.

Через психологічні труднощі виникають проблеми у відносинах. Зокрема, значна кількість людей, які перестали розпізнавати запахи, стали уникати сексуальних контактів зі своїми партнерами.

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