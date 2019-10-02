Чому рак молочної залози може передатись у спадок

Близько 5% – 10% випадків раку молочної залози є спадковістю, викликаною аномальними генами, які передаються дитині від батьків.

1 жінка з 10 хворіє на рак молочної залози через мутації у генах, які передались у спадок. Жінки, які мають мутацію в генах раку молочної залози, можуть мати 75% ймовірності раку впродовж усього свого життя, розповіла акушер-гінеколог Ольга Бєлоконь.

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Гени – це Короткі ділянки ДНК, що знаходяться в хромосомах.

Зміни генів, які негативно впливають на здоров'я, називаються мутаціями.

Існує два типи змін генів: ті, які успадковуються, і ті, які трапляються впродовж вашого життя (в результаті природного процесу старіння або впливу хімічних речовин).

Успадковані зміни ДНК передаються від батьків до дитини та називаються змінами або мутаціями зародкової лінії.

Деякі зміни генів абсолютно нешкідливі, а деякі можуть викликати проблеми зі здоров'ям та серйозні хвороби.



Рак грудей може передатись у спадок

Більшість спадкових випадків раку молочної залози пов'язані з наявністю мутацій у двох генах: BRCA1 (Breast Cancer 1) і BRCA2 (Breast Cancer 2).

Ці гени є у кожної людини, але їх функція полягає в тому, щоб відновлювати пошкодження клітин і підтримувати нормальний ріст тканин молочної залози та яєчників.

Але коли ці гени містять мутації, вони працюють "ненормально", внаслідок чого збільшується ризик раку грудей, яєчників, товстої кишки, підшлункової та меланоми.

Кому потрібно зробити обстеження на наявність мутації у генах

Є кровні родичі (бабусі, мама, сестри, тітки) з боку вашої матері або батька, у яких був діагностований рак грудей до 50 років та рак яєчників до 60;

Є родич з тричі негативним раком молочної залози;

У когось з родини був метастазний рак передміхурової залози;

В родині був хтось з раком молочної залози або яєчників, який поєднувався з іншими видами раку;

У когось з жінок у вашій родині був рак обох грудей;

У сім'ї вже є мутації генів РМЖ;

В родині були чоловіки з раком молочної залози;

Варто зазначити, що якщо у когось з родичів є мутація генів раку молочної залози, це не означає, що вона буде у всій родині.

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