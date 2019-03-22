Чому рак стає невиліковним: пояснення вчених

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Чому рак стає невиліковним
Чому рак стає невиліковним / reference.com

Деякі ракові клітини з одними і тими ж генами по-різному реагують на одну і ту ж терапію. Однією з причин цьому може бути кількість мітохондрій в клітині.

До такого висновку прийшли дослідники з американської Школи медицини Маунт-Синай і IBM, пише MedicalXpress.

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Учені випробували різні клітини в концентраціях препаратів, що ініціюють смерть клітини.

Мітохондрії відіграють роль каталізатора цього процесу, оскільки вони виробляють значну кількість активних форм кисню, що ушкоджують білки, ліпіди й ДНК. Мітохондрії – це органоїди, що виробляють енергію.

В результаті експерименту залишилися клітини, які містили велику кількість мітохондрій.

Висновок вчених: рак складно вилікувати, якщо клітини містять велику кількість мітохондрій.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Онкозахворювання дослідження
Джерело: 24 Канал
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