Чому рак стає невиліковним: пояснення вчених

Деякі ракові клітини з одними і тими ж генами по-різному реагують на одну і ту ж терапію. Однією з причин цьому може бути кількість мітохондрій в клітині.

До такого висновку прийшли дослідники з американської Школи медицини Маунт-Синай і IBM, пише MedicalXpress. Читайте також: Як вберегтися від раку простати: дослідження вчених Учені випробували різні клітини в концентраціях препаратів, що ініціюють смерть клітини. Мітохондрії відіграють роль каталізатора цього процесу, оскільки вони виробляють значну кількість активних форм кисню, що ушкоджують білки, ліпіди й ДНК. Мітохондрії – це органоїди, що виробляють енергію. В результаті експерименту залишилися клітини, які містили велику кількість мітохондрій. Висновок вчених: рак складно вилікувати, якщо клітини містять велику кількість мітохондрій. Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.