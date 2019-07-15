Чому рівень інтелекту сільських дітей вищий, ніж у міських

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У сільських дітей вищий рівень інтелекту
У сільських дітей вищий рівень інтелекту / Clickin Moms

Дослідники з США з'ясували, що у сільських дітей рівень IQ потенційно вищий ніж у тих дітей, що живуть в місті.

Нижчий інтелект дітей, що живуть в місті, вчені пов'язують з впливом брудного повітря. Про це повідомляє Daily Mail.

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Дослідження провели фахівці з Каліфорнійського університету. Після експерименту з тестами на інтелект, в якому брали участь більше тисячі дітей, фахівці прийшли до висновку, що знижений рівень інтелекту у міських дітей пов'язаний з впливом несприятливого екологічного чинника.

Автори проекту встановили, що найбільшу шкоду міським дітям наносять частки під назвою РМ10. Ці частки легко проникають в організм матері та впливають на плід. Вони здатні викликати запальні процеси в плаценті, заважаючи їй правильно функціонувати. Плід в результаті недоотримує поживні речовини та кисень, що негативно позначається на його подальшому розвитку.

сільські діти

Щоб уникнути таких проблем, вагітним жінкам слід вживати продукти, багаті фолієвою кислотою, а саме: бобові, шпинат, спаржу, броколі, лляне масло, субпродукти, а також продукти з цільного зерна.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Діти
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