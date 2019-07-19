Чому розвивається аутизм: результати масштабного дослідження

35 Читать новость на русском
Причина аутизму – не зовнішнє середовище
Причина аутизму – не зовнішнє середовище / autism.org.uk

Панівне припущення про те, що аутизм розвивається внаслідок дії зовнішніх чинників, може бути якщо не хибним, то не цілком правильним.

Команда вчених з різних країн провела масштабне дослідження щодо виявлення причин аутизму. У ньому взяли участь понад два мільйони людей. Згідно з результатами, аутизм виникає не через дію зовнішніх факторів, як то забруднене повітря або неправильно зроблена вакцина, а зміни в ДНК генів.

Читайте також: Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві

У дослідженні, опублікованому в офіційному журналі Американської медичної асоціації JAMA Psychiatry, йдеться, що приблизно у 80% випадків ризик виникнення аутизму пов'язаний саме з генетичними чинниками. Саме вони були визначальними у більшості проаналізованих даних.

Раніше у суспільстві та наукових колах панувала думка, що найімовірніше аутизм виникає при поєднанні генетичних факторів і несприятливого зовнішнього впливу – від поганої екології до медикаментів під час вагітності. Але нині вчені з'ясували, наскільки важливою у процесі виникнення аутизму є спадковість, "наслідки" якої є найбільш відчутними. 

 
Ознаки аутизму:
  • проблеми з розвитком мови;
  • ігри наодинці;
  • проблеми у спілкуванні з однолітками;
  • повторюваність дій;
  • неможливість встановити зоровий контакт;
  • дитина мало жестикулює;
  • залежність від рутини: одного і того ж маршруту прогулянки, чіткого розпорядку дня, тощо;
  • складнощі стосовно координації рухів, ходіння навшпиньки;
  • підвищена чутливість до шуму, музики, світла, одягу, запахів, купання.

Симптоми аутизму проявляються здебільшого до 3 років. Найчастіше, дитина майже не говорить і поводиться не так, як її однолітки. Бувають випадки, коли дитина таки говорить. Але з часом ці навички втрачаються.

Малюки, які страждають розладом аутизму, не відкликаються на своє ім’я. З ними важко або неможливо встановити зоровий контакт. Вони часто мало жестикулюють, люблять приймати певні пози та фіксувати один вираз обличчя.

Читайте також: Як дізнатися, що у вашої дитини аутизм: основні ознаки

Дітки, хворі на аутизм, під час ігор часто монотонно повторюють одну і ту ж дію. Вони бавляться одні, їм не цікаві ігри з однолітками чи дорослими. Батькам варто звернути увагу на типові похитування, надмірну любов до гойдалок, особливу увагу до кількох предметів.

Загалом описати типову поведінку хворого на аутизм неможливо. Конкретна форма захворювання у кожному конкретному випадку проявляється інакше.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Коли в Україні спаде спека і прийде похолодання: прогноз синоптика
сьогодні
5736
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Діти ДНК дослідження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
7587
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 15461
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2825
Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
6 липня 08:49 Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
Настя Сукач 4193
Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
5 липня 19:42 Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
11029
Новини
Більше новин
Залиште відгук