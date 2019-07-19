Чому розвивається аутизм: результати масштабного дослідження

Панівне припущення про те, що аутизм розвивається внаслідок дії зовнішніх чинників, може бути якщо не хибним, то не цілком правильним.

Команда вчених з різних країн провела масштабне дослідження щодо виявлення причин аутизму. У ньому взяли участь понад два мільйони людей. Згідно з результатами, аутизм виникає не через дію зовнішніх факторів, як то забруднене повітря або неправильно зроблена вакцина, а зміни в ДНК генів.

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У дослідженні, опублікованому в офіційному журналі Американської медичної асоціації JAMA Psychiatry, йдеться, що приблизно у 80% випадків ризик виникнення аутизму пов'язаний саме з генетичними чинниками. Саме вони були визначальними у більшості проаналізованих даних.

Раніше у суспільстві та наукових колах панувала думка, що найімовірніше аутизм виникає при поєднанні генетичних факторів і несприятливого зовнішнього впливу – від поганої екології до медикаментів під час вагітності. Але нині вчені з'ясували, наскільки важливою у процесі виникнення аутизму є спадковість, "наслідки" якої є найбільш відчутними.

Ознаки аутизму: проблеми з розвитком мови;

ігри наодинці;

проблеми у спілкуванні з однолітками;

повторюваність дій;

неможливість встановити зоровий контакт;

дитина мало жестикулює;

залежність від рутини: одного і того ж маршруту прогулянки, чіткого розпорядку дня, тощо;

складнощі стосовно координації рухів, ходіння навшпиньки;

підвищена чутливість до шуму, музики, світла, одягу, запахів, купання.

Симптоми аутизму проявляються здебільшого до 3 років. Найчастіше, дитина майже не говорить і поводиться не так, як її однолітки. Бувають випадки, коли дитина таки говорить. Але з часом ці навички втрачаються.

Малюки, які страждають розладом аутизму, не відкликаються на своє ім’я. З ними важко або неможливо встановити зоровий контакт. Вони часто мало жестикулюють, люблять приймати певні пози та фіксувати один вираз обличчя.

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Дітки, хворі на аутизм, під час ігор часто монотонно повторюють одну і ту ж дію. Вони бавляться одні, їм не цікаві ігри з однолітками чи дорослими. Батькам варто звернути увагу на типові похитування, надмірну любов до гойдалок, особливу увагу до кількох предметів.

Загалом описати типову поведінку хворого на аутизм неможливо. Конкретна форма захворювання у кожному конкретному випадку проявляється інакше.

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