Чому секс утрьох не всім підходить: відповідь фахівців

Попри те, що секс утрьох – популярна сексуальна фантазія, фахівці зазначають, що вона підходить не всім. Ба більше, у людей часто занадто спрощене уявлення про те, як повинен відбуватись цей зв'язок.

Дослідники опитали 4175 осіб віком від 18 до 87, й 95% чоловіків та 87% жінок зізналися, що фантазують про секс утрьох, пише The Guardian.

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Результати дослідження, проведеного у 2017 році, продемонстрували, що 18% чоловіків та 10% жінок мали такий досвід.

Чому люди фантазують про секс утрьох

Цікаво, що переважно про секс утрьох фантазують не в юності, а в межах 40-60 років. Як пояснюють фахівці, причина в тому, що більшість цих людей вже тривалий час перебуває в довгих моногамних стосунках. Втім, переважна частина не має сценарію в голові стосовно того, як це – кохатись втрьох.

Це лише в голові все так ідеально, нібито третій партнер створений для додаткового задоволення. Втім, реальний сценарій не такий, адже насправді складно виходити за рамки усталеного гендерного складу до формату ЖЧЖ або ЧЖЧ.

Дослідник Раян Скоутс зазначив, що часто мотиви пошуку додаткового партнера переростають у щось більше, ніж просто пошук нових вражень.

Поширені мотиви для пошуку додаткового партнера

Пошук нових відчуттів;

Прагнення виконати пункт зі списку "сексуальних бажань";

Компенсація зради партнера;

Деякі учасники дослідження поділилися, що йшли на це лише для задоволення бажань партнера або забезпечення певного важеля управління у стосунках;

Деякі партнери просто не можуть відмовити іншим.

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