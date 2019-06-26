Чому секс важливий для здоров'я людини

Секс цілюще впливає на загальний стан організму і є методом профілактики різних захворювань.

Якісний секс з постійним партнером піднімає тонус всього організму і як профілактичний метод показаний будь-якій здоровій людині, і особливо при неврозах – хворобі сучасної цивілізації, розповів сексолог Олексій Вілков.

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Хороший секс – показник якості життя, що поліпшує фізіологічний і психологічний стан, в тому числі важливим є саме ставлення до сексу як до явища і базової потреби.

Секс умовно показаний як вітаміни, але головне – не можна забувати про традиційне лікування. Тільки сексу для позбавлення від, невротичних захворювань недостатньо, тим більше очевидно, що при багатьох захворюваннях, якими хворіє людина бажання та настрою для сексу немає та й сили не дозволяють, а іноді краще й утриматися на певний період.

Давно доведено взаємозв'язок розуму та тіла – одне впливає на інше, тому секс в позитивно впливає і на фізіологію, і на психологічний стан людини.

Секс підвищує захисні сили організму, покращує сприйнятливість до мікробів, підвищує настрій, оскільки під час сексу виробляються так звані "гормони радості" – ендорфіни.

Також через вироблення нейромедіаторів секс знижує тривогу, напругу, викликаючи ейфорію і релаксацію. Це допоможе підвищити імунітет. Але секс лише допоможе для профілактики захворювань. Якщо, наприклад, людина захворіла на застуду та гострий період минув, з'явилися настрій і сили, так чому б не спробувати?

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