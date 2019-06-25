Чому серце відмовляє: назвали головну причину

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Чому серце відмовляє: назвали головну причину
Чому серце відмовляє: назвали головну причину / medicalnewstoday.com

Вчені Медичної школи Стенфордського університету встановили зв'язок між роботою генів і серцевою недостатністю.

Американські експерти встановили, що відключення одного з генів здатне запобігти небезпечному для життя стан і врятувати пацієнтів, які в іншому випадку будуть спрямовані на пересадку, пише MedicalXpress.

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Вони провели аналіз зразків тканин, які взяли з більш ніж 300 сердець. Одна половина органів було вилучена у пацієнтів з серцевою недостатністю, яким необхідна пересадка. Інша половина – у донорів, чиї серця не підійшли для трансплантації. Були визначені відмінності в активності генів в кожному з двох типів зразків.

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Виявилося, що в клітинах серця у пацієнтів з серцевою недостатністю функціонувало менше сигнальних шляхів в порівнянні зі здоровими тканинами. Але в перших було задіяно більше генів. До складу одного з таких шляхів входив фермент PPP1R3A, який, ймовірно, грає важливу роль в переході від нормального серцебиття до порушеного.

 
PPP1R3A – що це?
Це фермент, який бере участь в метаболізмі глюкози і пов'язаний з активністю багатьох інших генів, які забезпечують діяльність серця.

Експерти з’ясували, що блокування гена, що кодує PPP1R3A у мишей, захищала гризунів від серцевої недостатності, до якої вони були схильні. Вчені вважають, що, якщо знайти спосіб пригнічувати цей ген у людей, то можна отримати препарат, що виліковує серцеву недостатність.

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Теги: Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання Новини Здоров'я дослідження
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