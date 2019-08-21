Чому шкідливо пити яблучний сік

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Яблучний сік різко підвищує рівень глюкози в крові
Яблучний сік різко підвищує рівень глюкози в крові / meduk.net.ua

В цілому яблучний сік корисний напій, але пити його треба правильно. Яблучний сік має кілька особливостей, які можуть нашкодити людині.

Склянка свіжовичавленого яблучного соку підвищує рівень глюкози в крові, що є зовсім небажаним при наявних метаболічних порушеннях, ожирінні, діабеті, пре діабеті.

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"Сік може різко підвищити рівень глюкози в крові. Здоровим людям краще його пити в першій половині дня", – зазначає дієтолог.

Яблучний сік володіє високою кислотністю і тому здатний зашкодити цілісності слизової шлунково-кишкового тракту. Людям з ослабленим шлунком, ерозіями, виразковою хворобою яблучний сік протипоказаний.

Через підвищений вміст органічних кислот у яблучному соку, навіть при відсутності вищезгаданих хвороб, лікарі радять пити не більше трьох склянок на тиждень.


Кислоти яблука можуть пошкоджувати зубну емаль

Свіжовичавлений яблучний сік краще пити через трубочку: його кислоти здатні шкодити зубній емалі. Після пиття соку рот слід прополоскати чистою водою.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Шлунково-кишковий тракт Діабет Здорове харчування
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