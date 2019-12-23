Чому шкідливо займатись сексом, якщо не хочеться – 18+

У багатьох парах жінки досі переконані в тому, що якщо чоловік хоче сексу, а вона ні – то треба поступитися. Головний двигун цього переконання – страх, що якщо відмовляти чоловікові, то він зробить це десь на стороні.

У здорових відносинах враховуються бажання обох партнерів, розповідає журналістка і сексологиня Марія Арзамасова.

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В більшості випадків переважає бажання чоловіка й чомусь не береться до уваги думка партнерки, – що вона не має настрою, стомилася, хворіє, або що у неї депресія чи вона після пологів.

Якщо людина щоразу займається сексом через "не хочу", то підсвідомо починає сприймати партнера, як ґвалтівника. Жінці погано, але партнер цього не бачить і навіть не здогадується, а тим часом у неї накопичується ненависть.

Саме тому вкрай важливо проговорювати з партнером свої проблеми та шукати компроміси. Чоловіки здатні зрозуміти вас і більшість з них не хочуть навмисно робити боляче коханій людині.

Часто партнер, коли йому озвучують проблему, готовий надати підтримку: взяти на себе частину обов'язків з дитиною або по будинку, запропонувати допомогу психолога в роботі з депресією або стресом, погладити по голові та пошкодувати. Це здорова реакція, але якщо чоловік відреагував агресивно, тоді варто замислитись про майбутнє цих відносин.



Що робити, якщо не хочеться займатись сексом

Як створити настрій для сексу

Коли "заїв" побут і немає ніякого бажання займатися сексом – вчіться створювати настрій. Наприклад, домовтеся про один день в тиждень (більше або менше за вашим бажанням), коли ви точно зможете та будете займатися коханням.

В запланований час відкидайте якомога далі всі проблеми: відкладайте робочі телефони, дітей здавайте няням або бабусям, забудьте про приготування їжі та йдіть в ресторан. А прибирання – почекає. І не важливо, чим ви займетеся – підете в кіно чи на виставку. Головне, що в результаті ви обидва ляжете в ліжко.

Часом буває, що не хочеться кудись йти, але в результаті було весело. Так і в коханні – налаштуйтеся на чудовий секс, таким він і буде.

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