Чому Швеція не вводить карантин: пояснення влади
Поки в Україні хочуть заборонити навіть прогулянки в парках та перебування на вулиці без масок, у Швеції все зовсім інакше. Їхня влада вважає, що немає права обмежувати особисті свободи громадян.
Шведи радіють весні, гуляють вулицями, відвідують кафе і ресторани, торгові центри та парки, пише Daily Mail.
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На переповнених вулицях Стокгольма не помітити жодної людини в медичній масці або респіраторі, хоча реклама на білбордах та екранах закликає бути обережними.
Чому шведи не панікують через COVID-19?
У Швеції довіра до уряду і традиція не панікувати розвинуті на досить високому рівні, і це працює. А тримати дистанцію і не підходити ближче, ніж на метр до незнайомців – це взагалі частина ДНК шведів.
Шведи живуть майже звичайним життям / forbes.com
Опинившись у Швеції, можна легко забути про COVID-19, від якого до теперішнього часу померло 239 шведів. Уряд країни запровадив єдине обмеження на зібрання громадян понад 50 осіб.
Швеція демонструє свій особливий підхід, відмовляючись тримати людей в домівках. Але рівень захворюваності в цій країні не є низьким. У сусідньої Норвегії, де населення набагато менше, кількість хворих відрізняється менше, ніж на 100, хоч карантинні заходи там впровадили (4 947 в Швеції, 4 876 в Норвегії).
Різні експерти постійно кричать, що така бездіяльність – рецепт катастрофи. Але шведська влада стверджує, що ніякого сплеску смертності вищого звичайних показників в країні немає. Так, тут вмирають люди від коронавірусу, але і від інших хвороб теж.
Економічна криза
Попри те, що все працює, через спад туристичного потоку у Швеції збанкрутувало рекордна кількість готелів і ресторанів – на 123% більше, ніж за березень минулого року.
Влада не хоче порушувати свободи громадян / bloomberg.com
Наступними на черзі можуть стати банки й будівельні фірми. Найбільший авіаперевізник країни Scandinavian Airlines зупинив більшість рейсів і відправив у відпустки 90% співробітників. До слова, бортпровідників тимчасово залучають, як допоміжний персонал в медичні центри.
При цьому не варто думати, що шведська влада годує місцевих рожевими розповідями на кшталт "який там вірус". Вони просто готові до епідемії і розуміють, що їхня медична система впорається. Якщо щось піде поза планом, то будуть жорстокіші методи.
Швеція відмовляється знищувати власну економіку і порушувати свободи своїх громадян.
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