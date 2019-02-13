Чому соціальні мережі можуть стати причиною зрад і розлучень

Залежність від соціальних мереж може поставити під загрозу стосунки. Основна небезпека в тому, що з приходом технологій зрадити партнеру стало легше.

У дослідженні, опублікованому в журналі Social Science Computer Review, вчені розділили пари добровольців на дві групи: до першої увійшли пари з серйозними намірами по відношенню один до одного (330 осіб), а в другу – ті, хто вважав свої стосунки, як інтрижку (248 осіб).

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Згідно заповненим анкетами, і ті й інші були задоволені своїми відносинами приблизно однаково. Однак у людей з другої групи в соціальних мережах було набагато більше тих, на кого можна проміняти партнера, причому з деякими такими друзями їхні ниніші партнери були знайомі.



Довге проводження в інтернеті шкідливе для стосунків//pixabay.com

Коли дослідники запитали, чи є серед онлайн-друзів хтось, з ким можливі серйозні стосунки, а не просто флірт, показники в обох групах стали приблизно однаковими. Вчені стверджують, що знайомства в інтернеті становлять загрозу відносинам в незалежності від ступеня їх серйозності.

Вік потенційних зрадників не має значення, заявляють дослідники. А ось ступінь залежності від соцмереж важлива: чим більше часу людина проводить в інтернеті, тим більша ймовірність того, що він знайде там "запасних" партнерів.

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