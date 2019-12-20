Чому свербить голова – неочевидні причини
Свербіння шкіри голови – стан, який часто псує якість життя людини.
Чому може свербіти голова та коли такі відчуття свідчать про серйозні порушення, розповіла лікарка-дерматовенеролог Каріна Паньків.
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Причини свербіння голови
Неправильний догляд
Нерідко причиною відчуття свербіння є неправильний догляд. Часто люди переконливо не хочуть мити голову в міру її забруднення, бо хочуть таким чином "привчити волосся не забруднюватися так швидко", але це міф!
Або ж люди використовують на постійній основі надто м'які шампуні, які недостатньо очищають шкіру голови. Інші ж навпаки можуть пересушувати її постійним використанням агресивних шампунів.
Волосся слід мити в міру його забруднення – це збереже здоров'я шкіри голови/Фото: Unsplash
Постійний стрес
Стрес супроводжується вивільненням субстанції P, яка викликає відчуття свербіння і болю. Відтак, постійна нестача сну, стреси, страхи чи сильна втома – можуть стати причиною проблем зі шкірою голови та викликати нестерпне свербіння голови.
Алергічний контактний дерматит
В такому випадку діагностика не складе незручностей, тому, що пацієнт розуміє на що саме відреагувала шкіра – нова фарба для волосся, шампунь чи кондиціонер, засоби для фіксації і тому подібні речі).
Така проблема також може виникнути у людей, які люблять використовувати нетрадиційні засоби догляду за волоссям: гірчицю, сік цибулі, чи настоянку червоного перцю, яку втирають для стимуляції росту волосся.
Користуйтеся лише тими засобами, які підходять вам/Фото:Unsplash
Алопеція
Активна фаза випадіння волосся при гніздовому типі алопеції та деяких рубцевих типах часто супроводжується свербінням.
У випадку рубцевого типу алопеції важливо не пропустити цей момент та вчасно почати лікування.
Атопічний дерматит
Тут слід підібрати хороший лікувальний догляд і спеціальні засоби, тоді дискомфорту не виникатиме.
Не слід носити тугі зачіски/Фото: Unsplash
Red scalp syndrom
Це стан, який супроводжується свербінням і почервонінням волосяної частини голови та може розглядатися як розацеа волосяної частини голови з відповідним лікуванням.
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