Чому свербить голова – неочевидні причини

Свербіння шкіри голови – стан, який часто псує якість життя людини.

Чому може свербіти голова та коли такі відчуття свідчать про серйозні порушення, розповіла лікарка-дерматовенеролог Каріна Паньків.

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Причини свербіння голови

Неправильний догляд

Нерідко причиною відчуття свербіння є неправильний догляд. Часто люди переконливо не хочуть мити голову в міру її забруднення, бо хочуть таким чином "привчити волосся не забруднюватися так швидко", але це міф!

Або ж люди використовують на постійній основі надто м'які шампуні, які недостатньо очищають шкіру голови. Інші ж навпаки можуть пересушувати її постійним використанням агресивних шампунів.



Волосся слід мити в міру його забруднення – це збереже здоров'я шкіри голови/Фото: Unsplash

Постійний стрес

Стрес супроводжується вивільненням субстанції P, яка викликає відчуття свербіння і болю. Відтак, постійна нестача сну, стреси, страхи чи сильна втома – можуть стати причиною проблем зі шкірою голови та викликати нестерпне свербіння голови.

Алергічний контактний дерматит

В такому випадку діагностика не складе незручностей, тому, що пацієнт розуміє на що саме відреагувала шкіра – нова фарба для волосся, шампунь чи кондиціонер, засоби для фіксації і тому подібні речі).

Така проблема також може виникнути у людей, які люблять використовувати нетрадиційні засоби догляду за волоссям: гірчицю, сік цибулі, чи настоянку червоного перцю, яку втирають для стимуляції росту волосся.



Користуйтеся лише тими засобами, які підходять вам/Фото:Unsplash

Алопеція

Активна фаза випадіння волосся при гніздовому типі алопеції та деяких рубцевих типах часто супроводжується свербінням.

У випадку рубцевого типу алопеції важливо не пропустити цей момент та вчасно почати лікування.

Атопічний дерматит

Тут слід підібрати хороший лікувальний догляд і спеціальні засоби, тоді дискомфорту не виникатиме.



Не слід носити тугі зачіски/Фото: Unsplash

Red scalp syndrom

Це стан, який супроводжується свербінням і почервонінням волосяної частини голови та може розглядатися як розацеа волосяної частини голови з відповідним лікуванням.