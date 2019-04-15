Чому температура постійно тримається вище 37°C

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Чому температура постійно тримається вище 37°C
Чому температура постійно тримається вище 37°C / forskning.no

Норми температури у різних частинах тіла різні. До прикладу, у нормі температура у вусі та анусі – 37,5°C, у роті – 37,0°C, а у пахвинній ділянці – 36,6°C

Тобто, нормальна температура тіла у людини коливається. Наприклад, близько 06:00 ранку вона мінімальна, а о 16:00 набуває максимальні значення.

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Психотерапевт Сергій Кистенів зазначає, що хронічне (тривале) підвищення температури може виникнути через термоневроз.

Це один з описів соматичних симптомів тривоги. Температура рідко коли піднімається до 38 ° C і її підвищення йде "під руку" з тривожними думками, страхом, панікою.

Термоневроз виникає через тривогу. Тривога потрібна людині, щоб врятуватися від небезпеки. Це еволюційний механізм, який допомагає "прогріти і розім'яти" організм, завдяки йому наші предки могли вчасно втекти від хижака. Але сьогодні наша культура зробила крок вперед, а функція залишилася і іноді, внаслідок хронічного чи гострого стресу вона дає збій.

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Тривога в прямому сенсі "прогріває" організм – частішає серцебиття і дихання, а до м'язів приливає кров, і вони стають гарячими.

Якщо ж ви помітили тривале підвищення температури від 37°C до 38°C, тоді варто встановити причину.

Тому терапевт повинен виключити:

• туберкульоз;
• ВІЛ;
• захворювання щитоподібної залози;
• інші захворювання і розлади.

У нормі "підвищення" можливо при вагітності і менструації.

Якщо терапевт встановив діагноз "термоневроз", то застосування жарознижувального не дасть ніякого ефекту.

Вам потрібно пройти тести на тривожність (HADS або опитувальник Бека).

Після цього варто звернутися до лікаря-психотерапевта або ж до психіатра. Він проаналізує всі дані, починаючи з висновків терапевта до результатів ваших тестів. В кінцевому підсумку буде виявлено наявність або відсутність тривожного розладу, симптомом якого може бути термоневроз.

Відповідно до цього медик призначає лікування.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Психологія Стрес
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