Чому тиск не знижується після вживання ліків: 11 причин

Люди з високим тиском не знають, які препарати їм допоможуть знизити тиск. Але трапляються випадки, коли препарати неефективні та й тиск не знижується.

Кардіолог Етері Колесник розповіла, чому тиск не знижується після вживання спеціальних препаратів.

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Це головна причина. Це виникає, коли правильно призначене лікування приймається не в той час, не в тій дозі і не так, як повинно. Тому ліки не працюють.

Сіль затримує воду в організмі, що призводить до підвищення тиску. Обмеження солі для пацієнта з артеріальною гіпертензією становить 5 грамів на добу.

Щоб точно дотримуватися цього обмеження, не варто солити їжу зовсім. При цьому можна вживати приховану сіль невеликими порціями в соусах, ковбасних виробах, напівфабрикатах і фастфуді, сирі, випічці і хлібі, готових стравах на винос.

Якщо приймаєте певні ліки і ліки від тиску, то деякі комбінації можуть підвищувати тиск. Тому варто проконсультуватися з лікарем та підібрати оптимальний варіант.

Максимум дії деяких препаратів виникає не відразу, через 14-21 день прийому. Тому для досягнення ефекту потрібно зачекати.

Епізодичне або регулярне впливає на те, що ліки для зниження тиску не подіють.

Це гіпертонія, яка, попри всі спроби лікарів і різні підходи, стійка до лікування. Таке буває вкрай рідко – менш як 10% випадків.

Не варто заміняти препарати на дешевші аналоги. Якщо лікар призначив вам конкретні ліки. У більшості випадків після "рекомендацій в аптеці" пацієнти повертаються з іншим складом препаратів або неправильним дозуванням, а не з тим, які їм необхідно.

Таке теж буває. Потрібно віддавати свої тонометри на перевірку раз на рік – це запорука коректних результатів і вашого спокою.



Віддавайте свій тонометр щороку на перевірку

Це питання вирішується тільки в кабінеті лікаря зміною схеми терапії.

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