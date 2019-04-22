Чому тиск не знижується після вживання ліків: 11 причин
Люди з високим тиском не знають, які препарати їм допоможуть знизити тиск. Але трапляються випадки, коли препарати неефективні та й тиск не знижується.
- 11. Недотримання рекомендацій лікаря
- 22. Вживання занадто багато солі
- 33. Прийом знеболювальних або інших препаратів
- 44. Ліки не працюють на повну
- 55. Вживання алкоголю
- 66. Ожиріння або набір ваги
- 77. Резистентна артеріальна гіпертонія
- 88. Синдром обструктивного апное сну
- 99. Заміна препаратів в аптеці
- 1010. Несправний тонометр і неправильне вимірювання артеріального тиску
- 1111. Неправильно підібрані дози і компоненти лікування
Кардіолог Етері Колесник розповіла, чому тиск не знижується після вживання спеціальних препаратів.
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1. Недотримання рекомендацій лікаря
Це головна причина. Це виникає, коли правильно призначене лікування приймається не в той час, не в тій дозі і не так, як повинно. Тому ліки не працюють.
2. Вживання занадто багато солі
Сіль затримує воду в організмі, що призводить до підвищення тиску. Обмеження солі для пацієнта з артеріальною гіпертензією становить 5 грамів на добу.
Щоб точно дотримуватися цього обмеження, не варто солити їжу зовсім. При цьому можна вживати приховану сіль невеликими порціями в соусах, ковбасних виробах, напівфабрикатах і фастфуді, сирі, випічці і хлібі, готових стравах на винос.
3. Прийом знеболювальних або інших препаратів
Якщо приймаєте певні ліки і ліки від тиску, то деякі комбінації можуть підвищувати тиск. Тому варто проконсультуватися з лікарем та підібрати оптимальний варіант.
4. Ліки не працюють на повну
Максимум дії деяких препаратів виникає не відразу, через 14-21 день прийому. Тому для досягнення ефекту потрібно зачекати.
5. Вживання алкоголю
Епізодичне або регулярне впливає на те, що ліки для зниження тиску не подіють.
6. Ожиріння або набір ваги
7. Резистентна артеріальна гіпертонія
Це гіпертонія, яка, попри всі спроби лікарів і різні підходи, стійка до лікування. Таке буває вкрай рідко – менш як 10% випадків.
8. Синдром обструктивного апное сну
9. Заміна препаратів в аптеці
Не варто заміняти препарати на дешевші аналоги. Якщо лікар призначив вам конкретні ліки. У більшості випадків після "рекомендацій в аптеці" пацієнти повертаються з іншим складом препаратів або неправильним дозуванням, а не з тим, які їм необхідно.
10. Несправний тонометр і неправильне вимірювання артеріального тиску
Таке теж буває. Потрібно віддавати свої тонометри на перевірку раз на рік – це запорука коректних результатів і вашого спокою.
Віддавайте свій тонометр щороку на перевірку
11. Неправильно підібрані дози і компоненти лікування
Це питання вирішується тільки в кабінеті лікаря зміною схеми терапії.
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