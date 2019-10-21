Чому трапляються викидні

Основна причина викиднів – генетичні аномалії, які можуть бути успадковані, а можуть виникати спонтанно.

Попри те, що тривалість життя і його якість за останні сто років серйозно покращилися, вік залишається важливим фактором ризику. Нових яйцеклітин з часом не з'являється, а генетичні "поломки" накопичуються.

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Найрідше вагітність переривається у 20-30 років, до тридцяти п'яти років ризик викидня досягає 20%, а після сорока п'яти мова йде вже про 80% ризики. Хоча є й інші причини, більш ніж у 80% випадків переривання вагітності на дуже ранньому терміні (до 6 тижнів) – це генетична проблема. На цю причину не можна вплинути, тому в багатьох країнах на такому терміні зберігати вагітність навіть не намагаються.



Гени батька теж впливають на ймовірність викидню

Інші причини – керовані, принаймні частково. Це куріння, вживання алкоголю (навіть в помірних кількостях) і наркотиків, серйозні супутні захворювання (ожиріння, неконтрольований цукровий діабет) і деякі ліки для їх лікування (на кшталт цитостатиків, ретиноїдів або глюкокортикоїдів).

Здоров'я біологічного батька теж може грати роль – адже він дає половину генетичного матеріалу плода. Якщо чоловік нездоровий або практикує шкідливі звички, то ризик несумісних з життям мутацій вище. Тому головна доказова рекомендація при плануванні вагітності – вести здоровий спосіб життя, починаючи за три місяці до зачаття.

Інфекції можуть грати роль в невиношуванні вагітності, хоча і не настільки велику, як заведено вважати: виносити та народити дитину можуть, наприклад, жінки з ВІЛ-інфекцією або хламідіозом.

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