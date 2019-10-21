Чому трапляються викидні

13 Читать новость на русском
Чому виникають викидні
Чому виникають викидні / unsplash.com

Основна причина викиднів – генетичні аномалії, які можуть бути успадковані, а можуть виникати спонтанно.

Попри те, що тривалість життя і його якість за останні сто років серйозно покращилися, вік залишається важливим фактором ризику. Нових яйцеклітин з часом не з'являється, а генетичні "поломки" накопичуються.

Читайте також: Завмерла вагітність: причини та як розпізнати

Найрідше вагітність переривається у 20-30 років, до тридцяти п'яти років ризик викидня досягає 20%, а після сорока п'яти мова йде вже про 80% ризики. Хоча є й інші причини, більш ніж у 80% випадків переривання вагітності на дуже ранньому терміні (до 6 тижнів) – це генетична проблема. На цю причину не можна вплинути, тому в багатьох країнах на такому терміні зберігати вагітність навіть не намагаються.

Гени батька теж впливають на ймовірність викидню
Гени батька теж впливають на ймовірність викидню

Інші причини – керовані, принаймні частково. Це куріння, вживання алкоголю (навіть в помірних кількостях) і наркотиків, серйозні супутні захворювання (ожиріння, неконтрольований цукровий діабет) і деякі ліки для їх лікування (на кшталт цитостатиків, ретиноїдів або глюкокортикоїдів).

Здоров'я біологічного батька теж може грати роль – адже він дає половину генетичного матеріалу плода. Якщо чоловік нездоровий або практикує шкідливі звички, то ризик несумісних з життям мутацій вище. Тому головна доказова рекомендація при плануванні вагітності – вести здоровий спосіб життя, починаючи за три місяці до зачаття.

Інфекції можуть грати роль в невиношуванні вагітності, хоча і не настільки велику, як заведено вважати: виносити та народити дитину можуть, наприклад, жінки з ВІЛ-інфекцією або хламідіозом.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Гороскоп на 21 жовтня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
2583
Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Вагітність і пологи Діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
18 жовтня 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
Світлана Попова 1589
Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
18 жовтня 14:00 Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
Анастасія Кушпіт 651
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
17 жовтня 12:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 25601
Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
15 жовтня 20:43 Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
Юлія Девда 3421
Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
11 жовтня 18:00 Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
Анастасія Лукашевська 536
Новини
Більше новин
Залиште відгук