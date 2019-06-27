Чому цинк такий важливий для чоловічого здоров'я та звідки його отримати

Цинк – це важливий мікроелемент, який бере участь в регуляції більш, ніж 300 процесів.

Підсумок: здорові чоловіки (і жінки) покривають добові потреби в цинку шляхом різноманітного раціону і не вимагають прийому добавок, розповіла уролог Дарина Чернишова.

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У яких процесах в організмі бере участь цинк?

Білковий обмін Синтез колагену і загоєння ран Забезпечення імунної відповіді Синтез тестостерону Нюх та смак

Навіть з такого короткого списку ясно, що цинк – потрібен усім. Чоловіки та жінки потребують білків, імунітету і тестостерону. Просто у чоловіків (а також вагітних, годуючих та підлітків) потреба на 30% вища через інтенсивніший білковий обмін.

Проблема в тому, що цинк у нас не запасається, його запаси регулярно потрібно заповнювати ззовні. Майже 60% всього цинку "працює" в м'язах, ще 30% - в кістках.

Чи всім чоловікам потрібні добавки з цинком? Ні! Здоровий чоловік з різноманітним харчуванням не потребує додаткового прийому цинку.

Яких продуктах є цинк? Устриці, червоне м'ясо, краби, лобстери, птиця, молочні продукти, горіхи, боби.



В устрицях найбільше цинку

Кому справді потрібні добавки з цинком? Вегетаріанці, пацієнти з: проблемами шлунково-кишкового тракту (виразковий коліт, хвороба Крона), після баріатричної хірургії, алкогольною залежністю, серповидно-клітинною анемією, які тривалий час приймають тіазидні діуретики.

У деяких дослідження була виявлений ​​прямий зв'язок концентрації цинку в спермі, секреті простати з показниками фертильності чоловіка. Однак, довести, що добавки з цинком (а не харчування і спосіб життя) підвищують фертильність не вдалося ще нікому.

Зате вже є роботи, яка пов'язує безконтрольний прийом антиоксидантних БАДів з чоловічим безпліддям. Тому, будь-які добавки – тільки після консультації з лікарем!

Верхня безпечна доза прийому цинку = 45 мг\день для дорослих, для дітей – не більше 28 мг.

Важливо: БАДи з цинком знижують ефект антибіотиків тетрациклінового і фторхинолонового ряду! Тому не поєднуйте добавки й антибіотики!

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