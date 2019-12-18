Чому цуценята можуть бути небезпечними

У 30 штатах США спалахнув штам Campylobacter jejuni. Епідеміологічні та лабораторні дані свідчать про те, що джерелом спалаху стали цуценята, придбані в зоомагазинах.

Всі пацієнти мали контакт з цуценятами або були працівниками зоомагазинів. Загалом захворіло близько тридцяти людей, четверо з них були госпіталізовані, повідомляє CNN.

До теми: Сказ: чому домашні улюбленці можуть переносити смертельну небезпеку

Але головного постачальника цих цуценят ще не визначили. Вік людей, що були заражені, становить від 8 місяців до 70 років.

Пацієнти скаржились на діарею, спазми в шлунку та лихоманку. Зазвичай хворі одужували через тиждень та без втручання антибіотиків.

Людей закликають мити руки після контакту з тваринами й перед їжею, а також відвозити нових домашніх улюбленців на перевірку до ветеринара.

Кампілобактеріоз – це Гостре зоонозне захворювання, яке викликає ураження шлунково-кишкового тракту, гарячку та загальну інтоксикацію. Також захворювання може викликати кров'янисту діарею. Штам Campylobacter jejuni може бути небезпечним для дітей, вагітних та людей з тяжкими формами захворювання. Найчастіше хворіють діти віком до 10 років.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.