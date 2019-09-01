Через анатомічну будову статевих органів чоловіків біль під час сексу турбує значно рідше, ніж жінок. Попри це, чоловіки можуть відчувати больові відчуття через різні причини.

Сексопатолог та венеролог Віталія Курач розповіла про найпоширеніші причини, через які чоловік не відчуває задоволення від сексу.

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Більш того, деякі чоловіки відчувають біль при кожному статевому акті.

Чому у чоловіків виникає біль під час сексу

1. Перелом статевого члена

Він може виникнути, коли член вислизнув з піхви та різко зігнувся. Часто можна почути звук схожий на тріск, ніби щось зламалося. Після цього чоловік відчуває різкий біль. При переломі є різкий, гострий біль під час статевого акту.

Така ситуація вимагає миттєвої екстреної допомоги, в іншому випадку такому чоловікові загрожує еректильна дисфункція і звуження сечовипускального каналу.

2. Мікротравми члена

До мікротравм можуть призвести активне статеве життя, безпосередня травма статевого члена під час нещасного випадку, запальні захворювання, раніше проведені операції, тощо.

3. Аномалії шкіри пеніса

Це, зокрема, прихований статевий член. Аномалія виникає тоді, коли статевий член не має свого шкірного покриву. Натомість він захований навколишніми тканинами мошонки й шкіри лобка.

4. Надмірне тертя

Динамічний секс може не найкращим чином вплинути на статевий член. При раптовому входженні у партнерку можна травмувати м’язи та тканини.



Якщо у чоловіка виникає біль під час сексу – варто звернутися до лікаря

5. Розрив вуздечки

Розрив короткої, нееластичної, вуздечки статевого члена, яка мало розтягується, відбувається через високу активність під час статевого акту. В результаті чоловік відчуває біль і все це супроводжується незначною кровотечею.

6. Фімоз

Це згортання і розгортання тугий крайньої плоті при статевому акті. Фімоз може бути причиною сильного болю в статевому члені. Чоловіки при цьому скаржаться на втрату ерекції через сильний біль, який вони відчувають під час сексу.

Результатом цього часто є інфекції головки пенісу. Інфекція може спричинити набухання ділянки. Може змінитися колір крайньої плоті – шкіра стає сірою, блідою. У чоловіка може спостерігатися висип та свербіж.

7. Інфекції, що передаються статевим шляхом

Попри те що низка цих хвороб можуть протікати без симптомів, існують захворювання, які проявляються болісними відчуттями:

хламідіоз

гонорея (в народі її ще називають трипером)

трихомоноз

генітальний герпес

Біль проходить лише після повноцінного лікування.

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