Чому у хлопців збільшуються груди – причини гінекомастії
Аномальне збільшення молочних залоз у чоловіків називають гінекомастією. Іноді вона може минути з віком, іноді – ні.
Knife розповідає, що "жіночі груди" в чоловіків поширене явище, яке доставляє чимало дискомфорту та комплексів.
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Гінекомастія – може розвиватися через вживання певних медикаментів, зокрема, антидепресантів, БАДів чи спортивного харчування. До хвороби може призвести й стрес чи нездоровий спосіб життя.
Як проявляється гінекомастія
Часто "жіночі груди" з’являються в хлопчиків в період гормонального формування: у віці від 12 до 15 років. Адже, чоловічі та жіночі гормони, андрогени та естрогени відповідно, – конкурують між собою.
В тих випадках, коли жіночі гормони переважають, у юнаків формуються пухлі соски, а іноді й груди.
Гікеномастія є причиною психологічних проблем та комплексів. З таких хлопців часто насміхаються, вони у свою чергу закриваються від світу та намагаються приховувати свій недолік.
Однією з причин збільшення грудей в хлопців – є надмірна вага в підлітковому віці
Чому в хлопців збільшуються груди
Андролог та пластичний хірург Руслан Петрович зазначає, що підліткова гінекомастія, як правило, пов’язана з відсутністю культури харчування. Провокувати гінекомастію може джанкфуд та швидкі вуглеводи.
Як наслідок, хлопці досягають статевого дозрівання вже з наявною зайвою вагою, як правило, на попереку, животі та боках.
Тому, тестостерон, який повинен будувати чоловіче тіло, частково перетворюється в жіночий гормон естрадіол в надлишковій жировій клітковині. Саме так і виникає ріст молочних залоз у підлітків.
Парадокс полягає в тому, що рудиментарні молочні залози присутні як в жінок, так і чоловіків, а їх розвиток залежить від гормонів.
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