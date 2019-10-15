Чому у хлопців збільшуються груди – причини гінекомастії

Аномальне збільшення молочних залоз у чоловіків називають гінекомастією. Іноді вона може минути з віком, іноді – ні.

Knife розповідає, що "жіночі груди" в чоловіків поширене явище, яке доставляє чимало дискомфорту та комплексів.

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Гінекомастія – що це? Збільшення однієї або обох молочних залоз у юнаків або чоловіків, що викликане непухлинною гіперплазією залозистої тканини, іноді, з гіперплазією жирової тканини.

Гінекомастія – може розвиватися через вживання певних медикаментів, зокрема, антидепресантів, БАДів чи спортивного харчування. До хвороби може призвести й стрес чи нездоровий спосіб життя.

Як проявляється гінекомастія

Часто "жіночі груди" з’являються в хлопчиків в період гормонального формування: у віці від 12 до 15 років. Адже, чоловічі та жіночі гормони, андрогени та естрогени відповідно, – конкурують між собою.

В тих випадках, коли жіночі гормони переважають, у юнаків формуються пухлі соски, а іноді й груди.

Гікеномастія є причиною психологічних проблем та комплексів. З таких хлопців часто насміхаються, вони у свою чергу закриваються від світу та намагаються приховувати свій недолік.



Однією з причин збільшення грудей в хлопців – є надмірна вага в підлітковому віці

Чому в хлопців збільшуються груди

Андролог та пластичний хірург Руслан Петрович зазначає, що підліткова гінекомастія, як правило, пов’язана з відсутністю культури харчування. Провокувати гінекомастію може джанкфуд та швидкі вуглеводи.

Як наслідок, хлопці досягають статевого дозрівання вже з наявною зайвою вагою, як правило, на попереку, животі та боках.

Тому, тестостерон, який повинен будувати чоловіче тіло, частково перетворюється в жіночий гормон естрадіол в надлишковій жировій клітковині. Саме так і виникає ріст молочних залоз у підлітків.

Парадокс полягає в тому, що рудиментарні молочні залози присутні як в жінок, так і чоловіків, а їх розвиток залежить від гормонів.