Чому у людей погіршується пам'ять: висновок вчених

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Чому у людей погіршується пам'ять
Чому у людей погіршується пам'ять / unsplash.com

З віком у людей погіршується пам'ять, вони забувають імена, дати, події. Американські дослідники з Університету Джонса Хопкінса знайшли причину цьому. Вони впевнені у тому, що пам'ять у середньому віці погіршується через хронічні запалення в організмі.

В експерименті взяли участь 13 тисяч людей, пише MedicalXpress. Він тривав 20 років.

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Перед початком дослідження фахівці проаналізували зразки крові, щоб виміряти чотири біомаркери запалення:

  1. кількість білка фібриногену;
  2. число білих кров'яних тілець;
  3. фактора фон Віллебранда
  4. фактора згортання крові VIII.

За цими показниками розрахували загальний рівень запалення.

Також фахівці виміряли рівень С-реактивного білка, рівень якого в крові збільшується при наявності запалення. Усіх учасників розділили на чотири групи залжежно від загального рівня запалення і змісту С-реактивного білка.

Вчені виявили, що у тих, у кого спостерігалися високі показники запалення, спостерігалося 8% погіршення пам'яті та інших розумових навичок.

Максимальна кількість С-реактивного білка призвела до 12% погіршення когнітивних здібностей. Фахівці враховували такі чинники, як освіта, захворювання серця і високий артеріальний тиск.

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Теги: Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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