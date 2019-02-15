Чому у людей погіршується пам'ять: висновок вчених

З віком у людей погіршується пам'ять, вони забувають імена, дати, події. Американські дослідники з Університету Джонса Хопкінса знайшли причину цьому. Вони впевнені у тому, що пам'ять у середньому віці погіршується через хронічні запалення в організмі.

В експерименті взяли участь 13 тисяч людей, пише MedicalXpress. Він тривав 20 років.

Читайте також: Чому доброта корисна для здоров'я: 5 причин

Перед початком дослідження фахівці проаналізували зразки крові, щоб виміряти чотири біомаркери запалення:

кількість білка фібриногену; число білих кров'яних тілець; фактора фон Віллебранда фактора згортання крові VIII.

За цими показниками розрахували загальний рівень запалення.

Також фахівці виміряли рівень С-реактивного білка, рівень якого в крові збільшується при наявності запалення. Усіх учасників розділили на чотири групи залжежно від загального рівня запалення і змісту С-реактивного білка.

Вчені виявили, що у тих, у кого спостерігалися високі показники запалення, спостерігалося 8% погіршення пам'яті та інших розумових навичок.

Максимальна кількість С-реактивного білка призвела до 12% погіршення когнітивних здібностей. Фахівці враховували такі чинники, як освіта, захворювання серця і високий артеріальний тиск.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.