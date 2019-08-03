Чому у людей виникає бажання напитися

1427 Читать новость на русском
Чому люди напиваються
Чому люди напиваються / pixabay.com

Найчастіше бажання напитися пов'язано у людей з радісними подіями, – про це заявили вчені, які вивчали причини, які спонукають людей вживати відразу багато алкоголю.

Чому люди не просто п'ю, а п'ють багато, причому цілком свідомо хочуть напитися до такого стану? Відповідь на це питання дали вчені з Австралії та США, які провели спільне дослідження і поділилися його результатами в журналі Clinical & Experimental Research.

Читайте також: Як алкоголь впливає на організм: 10 страшних наслідків зловживання спиртним

Парадокс, але дослідники констатували, що найчастіше бажання напитися викликають у людей радісні події. Вченими були проаналізовані сотні постів в Twitter, автори яких висловлювали бажання "напитися і забутися".

via GIPHY

Фахівці прийшли до висновку, що в багатьох випадках прагнення "напитися до втрати свідомості" викликаються стресом, святами, робочими досягненнями й спортивними перемогами. Тобто більшість причин є радісними. 

Вчені відзначають, що тільки невелика частина людей, які заявляють про свої плани вжити багато алкоголю, відмовляються від них, визнавши, що вони погарячкували.

Дуже багато осіб дійсно втілюють свої наміри й повідомляють про це на наступний день соцмережах, що не пам'ятають багатьох подій, що трапилися напередодні під час гулянки.

Люди найчастіше вживають алкоголь через позитивні події
Люди найчастіше вживають алкоголь через позитивні події

Фахівці підкреслюють: такі експерименти над організмом вкрай небезпечні, вживання спиртного призводить до розвитку відразу цілого ряду ракових та серцево-судинних захворювань.

Зазначимо, що за новими рекомендаціями ВООЗ, безпечної дози алкоголю не існує. Тому від нього краще взагалі відмовитись. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Перевіряють люки і роззувають: як Трускавець чекає Зеленського – фото та відео
сьогодні
5739
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Алкоголь Психологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
2 серпня 13:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 25767
Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати
1 серпня 14:46 Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати
Настя Сукач 11779
Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
1 серпня 07:40 Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
Яніна Ткачук 1331
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
29 липня 08:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 18952
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
26 липня 21:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 8416
Новини
Більше новин
Залиште відгук