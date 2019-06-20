Чому у сексі так важлива прелюдія

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Важливість прелюдії
Важливість прелюдії / pixabay.com

У широкому сенсі прелюдія означає "вступ", тобто перший період статевого акту, спрямований на поступове збільшення ступеню збудження обох партнерів. Він містить взаємні ласки, починаючи з поверхневих дотиків, обіймів, поцілунків, в тому числі на завершальному етапі мануальну або оральну стимуляцію статевих органів.

Це своєрідна еротична гра, необхідна обом партнерам – все те, що передує статевого контакту, розповів сексолог Олексій Вілков.

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Фізіологічно жінка більше потребує прелюдії, ніж чоловік. Пов'язано це з більш повільним горінням жіночої пристрасті, ніж у чоловіка і надзвичайною потребою в ніжності.

Прелюдія більше потрібна для жінок
Прелюдія більше потрібна для жінок

Існують жінки, для яких еротичні ласки значно важливіше статевого акту. Ласкавий дотик і погляд можуть стати початком любовної гри та привести до пристрасті й взаємного задоволення.

Небажання партнера займатися прелюдією говорить про нерозуміння важливості цього процесу, про надмірний егоїзм або ненайкраще відношення до партнера. Завжди виникає проблема в парі, якщо один з партнерів не отримує бажаного, це обов'язково приводить до дисгармонії.

Іноді зустрічаються особливо темпераментні натури в силу сильної статевої конституції й вроджених особливостей, легко збуджуються без спеціальної підготовки, але це скоріше рідкісний виняток із загального правила. 

Відмінності в збудливості пов'язані з особливостями реактивності партнерів і різними сексуальними сценаріями, тобто звичками в сексі, які досить часто можуть не збігатися.

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Фізіологічно жінка збуджується повільніше. Якраз завдяки прелюдії її збудження досягає необхідного ступеню, що дозволяє зробити повноцінний статевий акт. Якщо ж прелюдія коротка і недостатня, то немає повноцінного збудження і задоволення від сексу.

Прелюдія – обов'язковий етап інтимної близькості, а недостатня увага до неї часто гальмує подальший процес, тому пропускати її, м'яко кажучи, нерозумно і тим більше не фізіологічно. Саме вона і запускає "найприємніше".

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Психологія Секс
Джерело: Здоров'я 24
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