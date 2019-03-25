Чому у старшому віці час летить швидше

Якщо вам здається, що з кожним роком дні летять все швидше, то знайте – у всьому винен ваш старіючий мозок. Як свідчить нове дослідження, наше сприйняття життєвого досвіду може змінюватися в міру нашого дорослішання і нашому мозку потрібно більше часу для обробки нових образів.

У той же час раніше, коли ми були молодші, мозок міг сприймати і нову інформацію блискавично, що дозволяло йому обробляти більше за той же проміжок часу – тому здавалося, що дні тяглися набагато довше, ніж пізніше в житті. Про це йдеться в статті Daily Mail.

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За словами професора Едріана Бежана, фізичні зміни наших нервів і нейронів відіграють важливу роль в нашому сприйнятті часу в міру того, як ми старіємо. З роками ці структури стають більш складними і зрештою їх стан починає погіршуватися, вони створюють більше опору електричним сигналам, які отримують.

Люди часто дивуються з того, наскільки багато вони пам'ятають про ті дні, які, здавалося, тривали вічно за часів їхньої юності. Справа не в тому, що їх переживання були більш глибокими або більш значущими, просто вони оброблялися блискавично,

– вказує Едріан Бежан.

Відповідно до гіпотези дослідника, деградація цих ключових неврологічних характеристик призводить до зниження швидкості, з якою ми отримуємо і обробляємо нову інформацію.



В міру нашого старіння – старіє і мозок

За словами Бежана, маленькі діти, наприклад, рухають очима набагато частіше, ніж дорослі, тому що вони обробляють зображення швидше. У літніх людей – за той самий час триває обробка меншої кількості інформації і саме тому складається враження, що раніше події минулого відбувались набагато повільніше.

Дослідник зазнчачив, що в юності нам здавалося, що дні тривають довше, тому що протягом дня молодий розум отримує та опрацьовує більше образів, ніж той самий розум в старості.

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