Чому Україна не припиняє авіасполучення з Італією
В китайській провінції Хубей був жорсткий карантин. В Італії цього немає, країна не закрила свої кордони.
Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.
Також на тему: В Україні через коронавірус можуть зменшити кількість пунктів пропусків на кордоні
Він наголосив, що ситуація змінюється дуже динамічно і можливо найближчим часом буде прийняте інше рішення.
За його словами 11 березня Кабінет міністрів буде приймати рішення, чи настав час припинити авіасполучення з Італією.
Якщо не закрити кордони Італії, то це не вирішить проблему виїзду людей з Італії. Тому що люди зможуть доїжджати в Україну через інші кордони. Тому так простіше – не шукати потім, хто саме прибув з Італії. А одразу слідкувати за тими, хто прилетів, тому що вони на визначених рейсах,
– сказав Ляшко.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.