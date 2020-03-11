Чому Україна не припиняє авіасполучення з Італією

В китайській провінції Хубей був жорсткий карантин. В Італії цього немає, країна не закрила свої кордони.

Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

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Він наголосив, що ситуація змінюється дуже динамічно і можливо найближчим часом буде прийняте інше рішення.

Головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко “Рішення можуть прийматися дуже швидко. Навіть зараз, коли я з вами спілкуюсь, може бути заява ВООЗ, в якій можуть заборонити міжнародне сполучення з Італією. Тому що це питання міжнародних медико-санітарних правил”.

За його словами 11 березня Кабінет міністрів буде приймати рішення, чи настав час припинити авіасполучення з Італією.

Якщо не закрити кордони Італії, то це не вирішить проблему виїзду людей з Італії. Тому що люди зможуть доїжджати в Україну через інші кордони. Тому так простіше – не шукати потім, хто саме прибув з Італії. А одразу слідкувати за тими, хто прилетів, тому що вони на визначених рейсах,

– сказав Ляшко.

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