Чому Україна немає колективного імунітету до коронавірусу: пояснення МОЗ
В Україні наразі не може бути колективного імунітету до коронавірусної інфекції. Причини та пояснення надав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Про особливості колективного імунітету до COVID-19 повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 22 квітня, пише 24 Канал.
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Україні рано думати про колективний імунітет до коронавірусу
За словами Степанова, колективний імунітет повинен бути у 90% населення країни.
При цьому Максим Степанов зазначив, що у світі досі досліджують загалом ймовірність вироблення колективного імунітету проти коронавірусу.
Адже, згідно з дослідженнями науковців різних країн, зокрема Китаю та Європи, 30% людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу титр антитіл дуже низький.
Це означає, що вони не можуть гарантувати імунітету і людина може захворіти повторно.
Що треба знати про колективний імунітет до COVID-19
Згідно з проведеними дослідженнями, нині в кожній країні коронавірусом перехворіли приблизно 3% населення. У ВООЗ наголошують на тому, що навіть за наявності антитіл у цих людей немає імунітету до хвороби.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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