Чому Україна немає колективного імунітету до коронавірусу: пояснення МОЗ

В Україні наразі не може бути колективного імунітету до коронавірусної інфекції. Причини та пояснення надав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Про особливості колективного імунітету до COVID-19 повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 22 квітня, пише 24 Канал.

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Україні рано думати про колективний імунітет до коронавірусу

За словами Степанова, колективний імунітет повинен бути у 90% населення країни.

Максим Степанов “ Зрозуміло, що у нас немає такої кількості людей з імунітетом, адже він з'являється тільки після того, як людина перехворіла. Сьогодні кількість перехворілих людей дуже далека навіть до думки про формування колективного імунітету ”.

При цьому Максим Степанов зазначив, що у світі досі досліджують загалом ймовірність вироблення колективного імунітету проти коронавірусу.

Адже, згідно з дослідженнями науковців різних країн, зокрема Китаю та Європи, 30% людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу титр антитіл дуже низький.

Це означає, що вони не можуть гарантувати імунітету і людина може захворіти повторно.

Максим Степанов “Якщо це дійсно буде підтверджено, ми можемо стверджувати, що колективний імунітет – неможливий”.

Що треба знати про колективний імунітет до COVID-19

Згідно з проведеними дослідженнями, нині в кожній країні коронавірусом перехворіли приблизно 3% населення. У ВООЗ наголошують на тому, що навіть за наявності антитіл у цих людей немає імунітету до хвороби.

Колективний імунітет – що це? Колективний імунітет – це імунітет до інфекцій, який виникає в групи людей і дозволяє зупинити поширення хвороб та досягається завдяки вакцинації. Він захищає людей, які не мають власного імунітету.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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